台北天氣回暖 民眾帶寵物外出曬太陽 (圖)

[Newtalk新聞] 最近終於擺脫連續低溫，各地天氣晴朗穩定。氣象專家吳德榮指出，16日之前都會是類似的天氣；但17至19日起東半部水氣將會增多轉濕冷；20日起會再有另一波強冷空氣南下將再度降溫。另外，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，16日成颱機率高達7成，不過實際對台影響仍需觀察。 氣象專家吳德榮指出，明日至16日各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大；17至19日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，19日大台北亦轉有局部短暫雨的機率； 20至22日有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同、且調整中，需持續觀察。 另外，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、16日成颱的機率調高至70％，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。根據歷史資料，1月未曾有颱風侵台過，因此是否影響台灣，仍需持續觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導8縣市低溫特報、新竹關西鎮7.3度! 北部宜蘭下探10度、西部溫差大1月還有颱風？下週「熱帶擾動」

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言