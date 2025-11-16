台北天氣晴（1） (圖)

明天天氣如何？ 週六東北季風漸減弱，水氣更進一步減少，僅北海岸至東半部為多雲有短暫陣雨天氣，各地皆為晴到多雲天氣，北部天氣好轉，氣溫回升，高溫可來到25度，中部以南高溫約27~30度，南部感受暖熱，東半部高溫約25~27度。 週日東北東風環境，環境水氣稍增，大台北東側及宜花為迎風面轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北西側至桃園帶至為多雲或多雲時晴天氣，其餘地區維持晴時多雲；新竹以北及東半部高溫約24~26度，苗栗以南高溫約27~30度。晚間起新一波東北季風逐漸增強，東北部夜間氣溫偏涼，且持續有短暫雨發生。 下週一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6~9級陣風機會，浪高也會提升，若要前往沿海地區的朋友要多加注意風浪狀況。 下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，且中高層有東風波動帶來的水氣，使中北部、東半部為陰陣雨天氣，其餘地區為多雲時晴天氣。因配合降雨，從預報來看北部低溫有機會來到14度，若台北側站氣溫來到14度或以下，就達大陸冷氣團的門檻，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，依趨勢目前來看很有機會達標準。倘若台北測站沒達冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區仍有12度左右低溫機會，嘉義以北及東半部也有20度以下機會。預估最冷時段為下週二夜間至下週三清晨。 下週三週四水氣稍減少，冷空氣強度稍減弱，北部、東北部上午前仍有短暫雨，白天轉多雲時晴天氣，其餘地區為晴到多雲時晴天氣，因陽光露臉。北部氣溫稍回升，但高溫仍在20度左右，其餘地區高溫約25度，整體感受偏涼到冷。 下週五至下週末維持東北季風影響，不過水氣稍偏多，新竹以北至東半部為陰時多於有短暫雨天氣，因降雨氣溫稍偏低，氣溫約16~22度，夜間清晨偏冷，其餘地區維持晴到多雲時晴天氣，氣溫約20~27度。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前