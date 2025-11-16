台北天氣晴（1） (圖)

其他人也在看
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。中時新聞網 ・ 9 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
下周「入冬第一波冷空氣」襲來！強度直逼大陸冷氣團 氣象專家點出3地區下探12度
[Newtalk新聞] 下周準備迎接今年入冬第一波冷空氣！天氣風險公司分析師薛皓天指出，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，若台北測站沒達冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區也仍有12度左右低溫機會。 薛皓天表示，台灣冬季的天氣系統主要影響就是東北季風，近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24~27度，南部高溫約27~29度。 整體環境改變要到下周一，薛皓天指出，下週一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6~9級陣風機會，浪高也會提升，若要前往沿海地區的朋友要多加注意風浪狀況。 薛皓天提醒，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣新頭殼 ・ 1 天前
今晨16.7℃！最強冷空氣要來了 恐達冷氣團「凍剩12℃」
【記者張綵茜、江宜潔／綜合報導】今（15）日東北季風減弱、各地天氣穩定，稍早本島平地最低溫16.7℃出現在苗栗公館，接著明（16）日全台也多為晴到多雲好天，不過過了短暫週末恐又要變天了，下週一（17）起號稱今年最強一波冷氣團即將南下、下週二（18）冷空氣明顯增強，屆時不僅北部可能驟降至14℃門檻，局部地區甚至可能冷剩12℃，有機會迎來入冬首波冷氣團。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
明天天氣降雨增 冷空氣17日南下 北部18日起連三天溼涼下探15℃
中央氣象署今天（15日）表示，明天北部及宜蘭氣溫回升，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨；17日（下周一）東北季風增強，冷空氣南下，18至20日北部溼涼，溫度最低的時間點，可能落在19日晚間到20日清晨，氣溫下探攝氏15度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
週末宜出遊！把握短暫好天氣 全台下週有感降溫
東北季風持續影響，位處迎風面的基隆北海岸、東半部有零星降雨，其他地區可見陽光，不過週末早晚偏涼且溫差大，下週還有冷空氣報到，南部地區也將有感轉涼，建議民眾備好長袖衣服禦寒。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭明典曝極區冷空氣要來了！下周台北低溫下探14度 跟「全球暖化」大有關係
天氣風險分析師吳聖宇指出，下周一到周三較強東北季風南下，預報模式預測台北站的低溫直逼14度，各地都將會有感降溫轉冷，可以繼續觀察看看有沒有機會挑戰大陸冷氣團等級的強度。天氣多一典 ・ 1 天前
周末好天氣！北台灣率先降溫 11/18恐下探14度
今（15）日東北季風減弱，中央氣象署指出，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨。北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及台東則為27至30度，各地低溫普遍為19至21度，早晚感受較涼，白天溫暖舒適。中天新聞網 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週六 (11/15) 週末東北季風減弱影響，水氣較少，東部雲多短暫雨，西部晴多雲
明天天氣如何？ 週六東北季風漸減弱，水氣更進一步減少，僅北海岸至東半部為多雲有短暫陣雨天氣，各地皆為晴到多雲天氣，北部天氣好轉，氣溫回升，高溫可來到25度，中部以南高溫約27~30度，南部感受暖熱，東半部高溫約25~27度。 週日東北東風環境，環境水氣稍增，大台北東側及宜花為迎風面轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北西側至桃園帶至為多雲或多雲時晴天氣，其餘地區維持晴時多雲；新竹以北及東半部高溫約24~26度，苗栗以南高溫約27~30度。晚間起新一波東北季風逐漸增強，東北部夜間氣溫偏涼，且持續有短暫雨發生。 下週一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6~9級陣風機會，浪高也會提升，若要前往沿海地區的朋友要多加注意風浪狀況。 下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，且中高層有東風波動帶來的水氣，使中北部、東半部為陰陣雨天氣，其餘地區為多雲時晴天氣。因配合降雨，從預報來看北部低溫有機會來到14度，若台北側站氣溫來到14度或以下，就達大陸冷氣團的門檻，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，依趨勢目前來看很有機會達標準。倘若台北測站沒達冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區仍有12度左右低溫機會，嘉義以北及東半部也有20度以下機會。預估最冷時段為下週二夜間至下週三清晨。 下週三週四水氣稍減少，冷空氣強度稍減弱，北部、東北部上午前仍有短暫雨，白天轉多雲時晴天氣，其餘地區為晴到多雲時晴天氣，因陽光露臉。北部氣溫稍回升，但高溫仍在20度左右，其餘地區高溫約25度，整體感受偏涼到冷。 下週五至下週末維持東北季風影響，不過水氣稍偏多，新竹以北至東半部為陰時多於有短暫雨天氣，因降雨氣溫稍偏低，氣溫約16~22度，夜間清晨偏冷，其餘地區維持晴到多雲時晴天氣，氣溫約20~27度。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
即將變天！今東北風水氣增加 中南部空品恐亮橘燈
即時中心／林耿郁報導要變天了！今（16）天迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。民視 ・ 4 小時前
今晨17.3℃！4縣市大雨 入秋最強冷空氣倒數「全台有感急凍」
【記者黃泓哲、江宜潔／台北報導】入秋最強冷空氣準備登場！今（14）日水氣減少、北部偏涼，天氣較前陣子舒適，不過台灣未來一週將連續迎來兩波東北季風、氣溫會一路下滑，首先下週一（17）起低溫北部及宜花會驟降剩14～15℃、南部約15～16℃，且沿海空曠地區甚至可能更低，屆時全台都會明顯感受到冬天的腳步。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣明來襲！下週「這天」起低溫探12度 2地區小心較大雨勢
秋高氣爽！氣象專家吳德榮在「洩天機教室」中撰文指出，今日晨間受輻射冷卻影響，氣溫較昨晨間略降，截至4時42分縣市平地最低氣溫出現在新竹（關西鎮）15.7度；各地區平地的最低氣溫約在16至18度。吳德榮接著指出，北部最低溫在桃園大溪區17.4度、中部雲林古坑鄉17.2度、南部高雄内門區18.2度、東部花蓮壽豐鄉15.8度。鏡報 ・ 1 小時前