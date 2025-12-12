台北天空塔怕跨年被認錯！跑馬燈自嘲「他→才是101」網笑翻

位於信義區的台北天空塔11日晚間進行跨年燈光測試，大樓外牆跑馬燈出現一段特殊文字，明確標示「我是台北天空塔，他→才是台北101」，並用箭頭指向台北101的方向。這段自我介紹的跑馬燈畫面被民眾拍下上傳至社群平台Threads及臉書社團「信義區三兩事」，隨即引發網友廣泛討論。

台北天空塔作為信義區第二高樓，外觀獨特的設計常被民眾暱稱為「綠竹筍」。由於其高聳的建築體與台北101同樣位於信義區，加上夜間燈光效果顯著，過去幾年跨年夜經常發生民眾認錯建築物的情況。

根據網友分享，這並非首次出現認錯事件。有民眾表示，某年跨年夜在河堤觀賞煙火時，現場有大批群眾對著台北天空塔進行倒數，直到煙火施放20秒後才發現看錯建築。去年跨年夜也發生類似狀況，許多遊客對著錯誤的大樓倒數，錯過煙火秀的開場時刻。

此次台北天空塔主動打出指引跑馬燈，網友反應相當正面。有人留言表示「可愛又貼心」、「台北最幽默代表」，也有網友建議「既然大家都看錯，今年天空塔要不要也放一下煙火」。部分在地居民透露，即使在台北生活多年，偶爾也會出現認錯的情況。

針對為何會發生認錯情況，有網友分析指出，跨年夜湧入信義區觀賞煙火的民眾中，許多並非台北在地居民，對於建築物位置不夠熟悉。加上夜間視線受限，兩棟高樓的燈光效果都相當醒目，容易造成混淆。

台北天空塔這次的幽默舉動，不僅展現建築管理單位的創意巧思，也反映出台灣民眾的幽默感。透過自嘲式的標語，既達到提醒民眾的效果，也為即將到來的跨年活動增添話題性。隨著2024年跨年夜即將來臨，這個貼心的提醒預計將幫助更多民眾準確找到台北101的位置，避免再次發生集體看錯建築的趣事。

