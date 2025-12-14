台北天空塔打燈自介 賈永婕幽默呼應加碼曝「心願」

賈永婕與陳炳甫議員。(記者方賓照攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北天空塔近日在建物外牆打燈，自我介紹「我是台北天空塔，他才是台北101」並指出方向位置，台北101董事長賈永婕也在社群平台打趣呼應，「我才是台北101，跨年不要跑錯到台北天空塔了喔！」笑翻網友。對此，賈說，想把信義區燈光秀串連起來！

賈永婕今天下午前往台北教育大學泳健館，出席台北市虛擬運動協會主辦的「V鐵人─虛擬三鐵挑戰賽」名人表演賽後受訪表示，去年有人把台北天空塔誤認為是台北101，跨年發現沒有煙火，「A7很可愛，今年有來講說要點燈，所以雙方互相連動，很好玩的梗。」

廣告 廣告

她也提到，自己最想要的是，將整個信義區的燈光串連起來，希望明年信義區能有更多大樓一起響應燈光秀。

【看原文連結】

更多自由時報報導

共艦喊「中國台灣」飛機立即遠離 無線電遭嗆「這5字」網讚爆

絕美玉女回台灣了 結婚16年被拍變成這樣

台灣有Costco分店要換地方了！CEO親揭遷址計畫、曝光時間點

沒有甜甜價了！土耳其1水果98％被毀價格瘋漲

