台北女生週末的最愛活動！「高空下午茶」、「香氛手療」、「開年幸運扭蛋」一次排進行程！

（圖／吳雅鈴攝）

週末不想只是逛街吃飯，台北女生早就把行程升級成「有體驗感、能拍照、又能好好寵自己」的精緻安排。從高空下午茶到香氛儀式，再到讓人忍不住想抽一顆的開年扭蛋，最近討論度最高的幾個活動，全都圍繞著「療癒＋質感」這兩個關鍵字。

首先被默默列進週末清單的，是台北遠東香格里拉與PAUL&JOE聯手打造的「花漾巴黎」聯名下午茶！場地選在38樓馬可波羅酒廊，本身就自帶城市景觀優勢，再加上甜點靈感直接來自PAUL&JOE春季彩妝，唇膏、眼影、粉撲全都變成可以入口的甜點造型，拍照辨識度極高~從白巧克力打造的唇膏盒蛋糕，到帶著白桃、櫻花香氣的眼影凍，每一道都不是只好看而已，果香、花香與巧克力層次其實很完整，吃得出主廚的用心。週末限定、數量感明確，也難怪成了台北女生最近最常相約的午後選項之一。

「花漾巴黎」聯名下午茶每位1,480+10%元起。訂位專線請洽(02)7711-2080。（圖／吳雅鈴攝）

主廚以精湛的白巧克力工藝極致復刻「奢光金西洋菊唇膏盒」！管身竟然還可以打開，超精美。（圖／吳雅鈴攝）

層次豐富的「驚喜杯」和呼應腮紅新品的可愛「粉撲造型司康」，也不能錯過。（圖／吳雅鈴攝）

凡點用套餐，即贈市價3,465元的PAUL & JOE貓之日明星旅行7件組！內容物包含：糖瓷超抗陽隔離乳、糖瓷珍珠粉底霜、紫羅蘭草本補水精華、紫羅蘭草本修護乳、凡爾賽植粹緊緻彈潤精華乳、貓之日拉鍊化妝袋、貓之日雙面托特包。（圖／吳雅鈴攝）

如果說下午茶是在取悅味覺與視覺，那接下來被女生圈討論到不行的，則是 CREED大安旗艦店推出的手部體驗！這個長達20分鐘的「金萃奢潤手部護理」，主打的不只是保養，而是一整套慢下來的香氛儀式~從溫敷、嗅香引導到細緻按摩，過程中會依照個人氣息挑選金萃奢潤身體系列4種香調的其中一款，讓香氣自然留在肌膚上，而不是只是「擦個護手霜就走」。對長時間用手機、打電腦的女生來說，這種專為手部設計的短版療癒行程，反而比全身SPA更實際，也更容易排進週末空檔。

CREED大安旗艦店限定登場的「金萃奢潤手部護理」採專屬預約制。每日限額，詳情請洽大安旗艦店香氛顧問。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

不只有香氣嗅吸、質地試觸，還能享受到香氛顧問的精準按摩手技~這麼好的活動竟然免費也太貼心！（圖／吳雅鈴攝）

而若是週末想要一點輕鬆又帶點小驚喜的行程，很多人其實已經鎖定Jo Malone London的「香氛扭蛋」！2026開年推出的幸運扭蛋活動，把原本就很受歡迎的靠櫃體驗，變成像抽獎一樣的儀式感行程！即日起至1/31凡完成網路登錄後到櫃上試香，就能轉一次扭蛋，裡面包含迷你香氛石與字母吊飾，小巧但很有收藏感，也很適合當作新年的小幸運。

