台北女童抄近路穿越基隆路 多元計程車下高架匝道擦撞

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市一名12歲國小女童前(12)日晚間9時許從大安區基隆路二段違規穿越馬路時，被正從基隆高架道路下匝道的多元計程車撞上，全身多處擦挫傷送醫，所幸沒有生命危險，而多元計程車右側車身及後視鏡毀損，詳細事故原因仍有待釐清。

大安警分局調查，12歲高姓女童當時步行在大安區臥龍街，準備穿越基隆路二段馬路到對面搭公車返家時，疑未依規定行走行人穿越道，遭行駛基隆高架道路下敦化南路匝道多元計程車擦撞，42歲陳姓駕駛雖已立即閃避，但右側車身仍擦撞女童左側身體。

據知，警消獲報立即趕抵現場，發現女童左側身體及手腳有擦挫傷，隨即將其送往台北醫學大學附設醫院治療，所幸意識清醒無大礙，事故也造成多元計程車右側車身及後視鏡毀損。警方指出，陳姓駕駛持照正常、酒測值為0毫克，至於事故發生經過及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

警方呼籲，民眾穿越道路應遵循交通號誌、標誌及標線指示行走行人穿越道；另駕駛人亦需隨時留意前方路況，建立防禦駕駛觀念，以應變突發道路狀況。

