台北女「失身神棍」還染性病被離婚 法院判決出爐

台北一名楊姓女子疑因長期信仰寄託，落入「假通靈」陷阱，不僅遭騙取鉅額金錢，還被情感操控、威脅就範，最終導致婚姻破裂、身心重創，甚至染上性病。台北地方法院日前就相關民事求償案作出判決，裁定涉案楊姓男子須賠償116萬7700元，全案仍可上訴。

判決指出，楊男自民國106年間起，假借通靈、前世因果等說法，迎合楊姓女子的宗教信念，編造各種命理故事，讓她陷入愧疚與恐懼，進而不斷匯款。楊男甚至假冒亡者名義進行情緒勒索，要求楊女對外借錢、長時間工作，並滿足其性要求，導致楊女身心狀況嚴重惡化。

除金錢剝削外，楊男還被指控以散布裸照為威脅手段。當楊女試圖停止金錢往來時，楊男竟利用她曾在包養網站工作的經歷，恐嚇將私密影像傳給其家人，使楊女長期處於高度恐懼與失眠狀態，生活與人際關係全面崩解。楊女最終因感染性病遭前夫察覺，並在家人勸說下於109年8月提出刑事告訴，另於112年提起附帶民事訴訟，求償詐騙金額180萬餘元，並請求精神慰撫金300萬元。

庭審中，楊男否認詐騙行為，主張兩人是以結婚為前提交往的情侶，金錢往來屬女方自願贈與，用途包括家人醫藥費、喪葬費及生活支出；他也辯稱代管款項是為避免楊女沉迷地下期貨，傳送恐嚇訊息則是「勸導對方離開包養網站」。

不過法官未採信楊男說詞。法院認為，相關刑事判決已認定楊男部分行為構成詐欺取財及恐嚇危害安全罪，其行為亦符合民事侵權要件。即便部分款項為楊女主動匯出，楊男事後未返還，也未能提出合法持有的正當理由。綜合事證後，法院認定楊男不法取得金額為101萬7700元，另酌情判給精神慰撫金15萬元，合計應賠償116萬7700元，其餘請求則因證據不足遭駁回。

