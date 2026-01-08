台北孔廟古禮祈福暖心加持 學測考生誠心許願登科及第

▲臺北孔廟致贈學測專屬考生祈福禮。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】115年大學學測即將登場，臺北孔廟將於1月10日（週六）上午9時30分至12時，舉辦「登科及第‧考生祈福」學測專場，陪伴考生在考前重要時刻沉澱心情、提升信心，為即將上場的挑戰注入祝福與力量。

參加祈福只須憑今年度學測考生之學生證或影本（須有114年註冊章），即可獲得「學測專屬考生祈福禮」：內容包含臺北孔廟與大同區百年餅舖「李亭香」合作推出象徵「好事花生」的「學好孔孟智慧糕」，以及文青風提袋搭配皮質「登科及第」祝福吊飾、考試文具組與論語書籤尺，將祝福化為實用又暖心的陪伴，陪考生走過考前與應試時刻。

廣告 廣告

考生祈福儀式流程簡單而莊重：憑學生證於儀門下服務臺報到，領取禮品後填寫祝禱卡，依場次順序，由祭孔禮生帶領進行祈福儀式。儀式由鐘鼓齊鳴揭開序幕，考生在禮生引領下進入大成殿誠心祝禱，並由禮生將填寫完成的祝禱卡投入祈福箱，將心中願望化為文字，傳達給至聖先師孔子。誠摯邀請考生與家長一同參與，在考前為孩子加油打氣、凝聚祝福。

本次活動也特別與「泰山強氣泡水」合作，設置考生打氣專區。以「考運強氣加持」為核心概念，陪伴考生在重要考試時刻進入最強應試狀態，活動當天憑准考證或相關報考證明，即可兌換「泰山強氣泡水」1瓶，透過5GV超強氣量帶來的清爽暢快氣泡感，為考生注入強勢考運、提振精神，現場提供獨家限量祈福卡，讓考生寫下心願，祈求考試順利、夢想成真。現場與泰山強氣泡水合照，並上傳至個人 Facebook、Instagram 或 Threads，就可再獲得一份考生專屬小禮物，為考試增添信心與好兆頭。