台北客家創新 與國際接軌

台北市客家事務委員會秉持台北市長蔣萬安「永續共融．希望首都」的都市願景。（台北市客家事務委員會提供）

記者王誌成∕台北報導

「台北隊」就職三週年，台北市客家事務委員會秉持台北市長蔣萬安「永續共融．希望首都」的都市願景，以傳統客家語言文化為基石，持續進行跨國、跨界及跨域的整合與創新，從台北到國際，從文化到產業，厚植台北文化軟實力，不斷提高「台北客家」的能見度。

台北客家義民嘉年華在保留傳統祭祀儀式的同時，不斷結合現代元素並嘗試與國際接軌。「二０二四台北客家義民嘉年華」以「Taipei Hakka Win」為主題，成功展現台北客家文化的多元樣貌與國際視野。榮獲二０二五年美國「ＭＵＳＥ創意大獎」文化活動類金獎，及「ＴＩＴＡＮ創新設計獎」銀獎，讓台灣客家文化躍上國際舞台。「二０二五台北客家義民嘉年華」也首度邀請日本團隊進行跨國、跨文化交流，透過藝術與展演的互動展現客家文化的多元包容力，為活動注入全新國際亮點。

「台北客家」持續創新求變，吸引更多人不分國籍、族群、年齡、性別參與客家活動、認識客家文化。「美食」是文化交流的共通語言，為了讓民眾透過味蕾感受客家的魅力，今年首度舉辦《台北客家美食節》。

北市客委會主任委員吳文德表示，台北市雖非客家原鄉，但卻匯集客家文化的精髓於一身，未來北市客委會將持續以客家深厚的文化底蘊為基石，積極串接青年世代，共創都會時尚客家文化永續新局。