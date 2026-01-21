台北客家書院115年度第一學期課程開放報名 五大領域25門課程共融生活

114年度客家書院成果。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市客家文化基金會主辦的「台北客家書院」一一五年度第一學期課程已開放報名。該學期主題為「走進生活的客家學習場」，設計多元且貼近生活的客家文化課程，歡迎各年齡層市民參與終身學習，深入體驗客家文化。

課程涵蓋「客家新興議題」、「客家跨域共學」、「客家技藝傳承」、「客家表演藝術」及「客家語言及文化」五大領域，共二十五門課程，對象包括幼兒、親子及樂齡族群，提供一至三學分的課程，每學分八百元，另有免學分費的客語推廣課程。

特色課程包括成人及兒童瑜珈、手機客製好故事、中阮輕鬆學、初階客語、賞讀客家語文及台北客家八音團等，還有工藝課程與音樂表演課程，滿足不同學習需求。書院課程將結合社區舉辦「服務回饋週」，學員可分享學習成果，促進社區參與。學期末將舉辦成果展，展示學員在技藝、音樂及文化實踐上的成就。

更多課程資訊及報名方式，請至「台北市客家文化主題公園」官方網站查詢或搜尋「台北客家書院」臉書粉絲專頁查詢。