台北客家美食地圖上線！ 美籍藝人賈斯丁直擊冠軍「苗栗客家菜館」





北市客委會表示，首屆客家美食節共招募超過40間特色店家參與，為讓國內外饕客不錯過任何一家隱藏在城市角落的好味道，特別製作美食地圖與探店影片。

在影片中，美食領航員賈斯丁深入臺北街頭，親自走訪人氣票選前四名店家：

苗栗客家菜館（人氣冠軍）： 品嚐酸勁十足的薑絲大腸、色香味俱全的客家茄子，以及甘甜解膩的酸菜肚片湯，用味蕾感受濃厚的道地特色。

大烹小饌： 大啖軟嫩Q彈的客家豬腳與鹹香下飯的鹹蛋苦瓜。

士東客家莊（隱身市場）： 品嚐皮Q餡香的招牌客家鹹湯圓，感受傳統客家點心的純樸與溫暖。

六堆伙房（創新多元）： 除了必點的客家小炒，賈斯丁更對結合現代口味的鹹蛋苦瓜麵線讚不絕口。

賈斯丁流利客語互動，宣傳影片擁六國語言字幕

賈斯丁在鏡頭前不僅大呼過癮，更透過自然流利的客語與店家老闆閒話家常，讓全球觀眾看見臺北客家美食從傳統桌菜、經典熱炒到創新麵食的多元面貌。

臺北客家美食地圖：https://reurl.cc/9bv6yO



為將這份在地美食指南推向國際，本支宣傳影片特別製作了華、客、英、日、韓、泰等六種語言字幕。無論是熟悉臺北的在地人，還是初次造訪的國際旅客，都能透過影片與地圖的指引，跨越語言與地理的隔閡，按圖索驥深入城市的紋理，品嚐最真實的客家風味。

北市客委會誠摯邀請大家跟著「臺北客家美食地圖」，安排一場專屬於自己的臺北客家美食探店之旅。影片已正式上線北市客委會官方YouTube，更多詳情請持續鎖定「臺北客家」臉書粉絲專頁。

