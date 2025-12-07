台北客家美食節邀美籍藝人賈斯丁 用客語領略客家料理魅力

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市客委會舉辦「2025台北客家美食節」，並邀請勤學客語的美籍藝人賈斯丁(Justin Caleb Cooper)，透過台北客家美食地圖，親自走訪人氣票選前四名店家，並發布「客家美食地圖探店影片」。賈斯丁透過自然流利的客語，與店家老闆閒話家常，不僅展現了客家菜的經典，更讓全球觀眾看見台北客家美食從傳統桌菜、經典熱炒到創新麵食的多元面貌。客委會表示，本支宣傳影片特別製作了華、客、英、日、韓、泰等六種語言字幕。無論是熟悉台北的在地人，還是初次造訪的國際旅客，都能透過影片與地圖的指引，跨越語言與地理的隔閡，按圖索驥深入城市的紋理，品嚐最真實的客家風味。

客委會表示，今年首屆舉辦的客家美食節，招募超過40間特色店家參與。在影片中，賈斯丁帶領觀眾一探究竟，挖掘隱身在台北街頭的客家美味。行程首站來到「大烹小饌」，賈斯丁大啖軟嫩Q彈的客家豬腳與鹹香下飯的鹹蛋苦瓜。

接著轉往隱身市場內的「士東客家莊」，品嚐皮Q餡香的招牌客家鹹湯圓，感受傳統客家點心的純樸與溫暖。不僅有傳統風味，影片也展現了客家料理的創新與多元，在知名店家「六堆伙房」，賈斯丁體驗了經典與創意兼具的料理，除了必點的客家小炒外，更對結合現代口味的鹹蛋苦瓜麵線讚不絕口。

最後來到人氣冠軍「苗栗客家菜館」，這裡保留了濃厚的道地特色，酸勁十足的薑絲大腸、色香味俱全的客家茄子，以及甘甜解膩的酸菜肚片湯，讓賈斯丁在鏡頭前大呼過癮，用味蕾徹底感受客家飲食文化的深厚底蘊。

客委會表示，影片已正式上線北市客委會官方YouTube，並將陸續於官方臉書社群及其他平台曝光。客委會也歡迎民眾跟著「台北客家美食地圖」，安排一場專屬於自己的台北客家美食探店之旅。

