在面對離別時，多數家屬都希望替摯愛安排別具意義的住所，今天要介紹的台北客製化骨灰罐訂做品牌「恆旺發展」，正是能兼具象徵意涵與美學工藝的客製化骨灰罐訂做首選，恆旺發展秉持「替離開的人蓋一間好厝」的理念，以極樂世界的意象打造溫暖又安定的最後居所，結合蓮花、寶塔、教堂等元素的造型骨灰罐，亦或是結合至親生前的興趣、宗教信仰、運動愛好等等，替每位家屬的至親建構美好且具信仰延續性的歸宿。

恆旺發展的創辦人在送別家人時，驚覺傳統骨灰罈往往因材質硬度高而導致骨灰罐外觀設計受限，只能根據不同玉石產地、紋路、顏色選擇，難以呈現「前往極樂世界」這份信念，便開始思考亡者將前往的極樂世界中，菩薩與地藏王乘坐金色蓮花的意象，是否也能體現在一間為往生者準備的好厝中？於是，創辦人以「蓮花、寶塔、信仰象徵」為元素，打造能代表重生、清淨與穩固的新世代骨灰罐，也使品牌在台北客製化骨灰罐訂做推薦名單中成為佼佼者。

創辦人認為，至親在家屬心中的位置堅定而珍貴，骨灰罐的樣式也該傳達穩固、延續與不朽的意涵，品牌採用光敏樹脂材質作為罐體基礎，蓮花造型骨灰罐更以五層頂級烤漆工法，呈現純白與金色的雙色設計，純白象徵離世者如蓮花般重生、遠離世俗塵勞；金色花瓣代表著乘蓮而行、隨著佛菩薩走向光明的境界，同時也象徵富貴與守護，形塑祝福延續的意涵，希望親人能庇蔭後代子孫平安順遂。

除了蓮花造型，品牌也推出象徵極樂世界的寶塔造型骨灰罐，如同在人世一般，每個人都擁有一間屬於自己的房子，而寶塔便是那座穩固、具延續意義的住所。至於教堂造型骨灰罐，頂部十字架可自由拆卸，兼顧不同宗教信仰，若偏好傳統樣式，品牌亦提供玉石骨灰罈等多種選擇，家屬能挑選最適合的寄託方式。

若家屬希望依據逝者的喜好、人生故事或信仰打造全新的骨灰罐，恆旺發展皆可協助討論、繪製建模與製作，整體流程需約三個月以上，確保比例、結構、光澤與呈現方式能達到最佳狀態，現成款式或以極樂世界概念為基礎的客製作品，皆有公開透明的價格，使品牌成為台北客製化骨灰罐訂做推薦口碑。另外，恆旺發展的服務範圍遍及全台，希望透過造型骨灰罐，帶給家屬「親人已經前往更美好的地方」的安慰。

面對人生中最沉重卻也最需要溫度的時刻，恆旺發展以細緻的設計理念、精密工法與對生命的尊重，打造具有意義與情感的最後住所。如果您正在尋找台北客製化骨灰罐訂做推薦品牌，或希望透過象徵極樂世界的造型骨灰罐，替親人留下美好居所，那麼恆旺發展將會是值得信賴的選擇。

店家名：恆旺發展客製化骨灰罐

聯絡電話：0982-450-365

地址：新北市土城區中央路三段85之2號

營業時間：週一到週日09:00~20:00，國定節日公休

官網：https://rink.cc/k3exb

FB：https://rink.cc/eh5bl

