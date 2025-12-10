台北宣言 重返台北：科技與醫療倫理的交會

新北市議員陳乃瑜。(陳乃瑜提供)

世界醫師會（WMA）啟動《台北宣言》十年一次的全面修訂程序，並將全球首場公開專家會議選在台北召開，象徵台灣在國際醫學倫理與健康資料治理領域上的持續參與與責任承擔。





2016 年，世界醫師會大會首度在台北舉行，當時所發表的《台北宣言》，針對生物資料庫與生物檢體運用，確立了尊嚴與自主、獨立監督與透明性、以及公共利益與公平性等核心倫理原則，對後續十年全球醫學研究制度產生深遠影響。



隨著人工智慧、大數據分析與跨境醫療合作迅速發展，健康資料不僅規模更大、流通更快，其衍生的隱私保障、知情同意與二次使用界線等問題也愈發迫切，因此，宣言的修訂更顯及時且必要。

本次會議中，來自國際醫界、學界與科技界的重要代表齊聚一堂，就 AI 應用、生物資料跨境治理與研究倫理進行深入對話。會中同時呼應「全民均健、智慧醫療、綠色醫療」的發展方向，彰顯科技進步的目的，不應僅止於醫療效率的提升，更必須回歸以人為本的制度設計，確保醫學創新始終服務公共福祉，而非侵蝕個人基本權利。





賴清德總統親臨開幕致詞，亦為這場會議賦予更深層的政策意義。台灣能以主辦與對話參與者的身分站上國際舞台，不僅展現醫療專業實力，更代表我國在民主治理、人權保障與醫療倫理制度上的長期耕耘，已獲國際社會的信賴與重視。





科技改寫醫療樣貌的時代來臨，制度與倫理的腳步，必須與創新同步前行。《台北宣言》的再度修訂，不只是文件更新，更是一次關於全球醫療價值的集體省思。台灣參與其中，既是榮耀，更是責任，我們必須繼續扮演正直、專業、可信賴的國際醫學倫理夥伴，讓科技發展真正成為守護人類尊嚴的力量。