台北室內親子館推薦，育兒友善陪玩派對包場

【商家指南推廣專題】

圖片由彩虹伴伴親子空間Rainbowwith提供

工作一整週已經「沒電」陪孩子進行需要體力的活動了嗎？台北室內親子館推薦品牌「彩虹伴伴親子空間」，就是能讓爸媽喘口氣、寶貝也能快樂遊戲的好選擇，作為一個重視家庭需求的育兒友善親子空間，他們提供育兒友善陪玩與派對包場服務，陪伴每個家庭創造溫馨的美好回憶。

彩虹伴伴的成立來自於創辦人成為母親後的深刻感受，她認為，育兒須付出無條件的愛，幾乎沒辦法按下暫停鍵，在這期間她走訪各式親子空間，發現能讓孩子玩得開心、家長也能放鬆的場所並不多，於是決定在2025年打造育兒友善陪玩的台北室內親子館推薦品牌「彩虹伴伴親子空間」。

廣告 廣告

彩虹伴伴以「支持孩童照顧者重拾珍貴的Me time」為初衷，打造介於家庭與工作之間的第三空間，陪伴孩子探索、陪伴家長歇息、陪伴一家人記錄成長時刻。品牌Logo結合彩虹與蝴蝶結，象徵帶著幸福感的禮物，如同人們偶遇彩虹時，美好從心中油然而生的「直覺式幸福」，期盼每個踏入空間的家庭都能真切感受到溫度，增進家庭情感與關係。

除了提供友善陪玩服務的散客入場預約，彩虹伴伴也承接抓周場地、主題派對包場服務，整合佈置、主持、活動流程與紀念小物，讓家庭慶祝活動更輕鬆。品牌另有純包場方案，適合家庭聚會或小型社群活動，企業亦可舉辦親子日、拍攝與行銷活動，非常適合正在尋找台北室內親子館推薦選項的家庭與企業。

未來，彩虹伴伴將持續優化服務與友善陪玩人員訓練，並聯合親子媒體、品牌與企業福委，推出原創繪本、企業親子日、品牌拍攝場地等更多主題活動，並計畫舉辦公益活動「伴伴家扶日」，邀請弱勢或特殊境況家庭免費入場，協助更多照顧者找到安心休息的場域。

育兒的日子裡，您多久沒休息了呢？如果您需要能好好充電的育兒友善場所、富有溫度的抓周場地，或與好友相聚的派對包場空間，「彩虹伴伴親子空間」以真誠與專業，打造親子共享的歡樂時光，是台北少數能同時兼具舒適休息與遊戲探索的育兒友善親子館，絕對是值得您信任的台北室內親子館推薦品牌。

更多台北室內親子館推薦品牌相關資訊請洽以下連結：

店家品牌名：彩虹伴伴親子空間Rainbowwith

聯絡電話：02-2771-8820

地址：105台北市松山區敦化北路50巷17號一樓

營業時間：週一、週二、週四 09:30~17:30，週五、週六、週日 09:30~20:30，週三公休

（場次時間可能因派對包場、課程活動或人力安排等因素調整，實際可預約時段，請以線上訂位系統資訊為主。）

FB：https://rink.cc/shmcf

LINE：https://rink.cc/i3tzn

以上資訊由彩虹伴伴親子空間Rainbowwith提供