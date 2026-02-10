台北室內設計公司推薦，老屋翻與小坪數設計

【商家指南推廣專題】

在繁忙的城市生活中，不少人追求溫馨且舒適的居住空間，然而，許多老屋年久失修或空間規劃不當，無法滿足現代人的需求，這時，專業的設計服務就成為翻新老屋的關鍵。今天要為大家介紹品牌米慕設計MIMU STUDIO，以老屋翻新和小坪數設計的專業，在台北室內設計公司推薦品牌中脫穎而出，深受業主的信賴與喜愛。

米慕設計MIMU STUDIO成立於2022年，憑藉創新的設計理念與深厚的情感連結，迅速成為台北室內設計公司推薦品牌。創立品牌的契機，來自創辦人對家的熱愛，他在一次次的設計實踐中發現，設計能改變一個空間的樣貌，也能改變家庭氛圍，甚至提升生活品質。

「每個人對家的定義都不同，而我的使命，就是透過設計，讓這些情感具體化。」創辦人相信，設計不只能為空間增添美感，更能賦予生活力量，因此面對每位業主，米慕設計皆以溫暖與情感為核心，打造真正契合業主需求的理想居所。

創辦人從小受到從事建築工作的父親影響，對空間美學與結構產生濃厚的興趣。回憶起童年時光，父親經常帶著他一同翻閱設計書籍，探討不同風格的建築與室內設計，這段記憶，是他進入設計領域的重要起點，也成為他用設計連結人與空間，將家打造成幸福地方的動力。對創辦人來說，米慕傳遞了他的設計理念、美感追求以及對細節的執著，同時也是與客戶共同完成作品的媒介。

在老屋翻新領域，米慕設計改變老屋樣貌，讓空間重煥生機。過程中，設計師需要面對空間限制、結構老化以及業主提出的各式訴求，透過與業主緊密合作，品牌深入了解他們的生活方式和空間需求，使作品符合業主期待。而居住在寸土寸金的台北，小坪數空間設計不可或缺，如何在有限的面積內滿足生活需求，並保持舒適與美感是米慕設計的專業，身為台北室內設計公司推薦品牌，米慕善於運用空間規劃與創意，在小坪數中創造無限可能。

設計過程，溝通是完成作品的關鍵。米慕設計以耐心與專業面對業主需求，也能迅速解決施工現場的突發狀況，當業主對設計存在疑慮時，設計師會細心解釋設計背後的考量，並提供多種彈性替代方案，對於施工過程遇到的困難，團隊會親自到場處理，使每個細節都能達到預期效果。未來，米慕設計MIMU STUDIO希望在保有品質的基礎上引入精選家具與家飾產品，整合空間設計與軟裝規劃，提供更全面的裝潢服務，讓業主輕鬆實現理想佈置。

如果您正在尋找專業且溫暖的台北室內設計公司推薦品牌，米慕設計MIMU STUDIO絕對不會讓您失望。「讓設計承載情感，讓空間散發溫暖」是品牌的堅持，他們將用心傾聽您的需求，結合專業設計與創意巧思，為您打造專屬的理想空間。

更多台北室內設計公司推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：米慕設計MIMU STUDIO

聯絡電話：0970-348-510

地址：宜蘭縣員山鄉金山西路230巷25號1樓

營業時間：週一~週五9:30-17:00，週六日公休

官網：https://rink.cc/vkgz7

IG：https://rink.cc/usi2k

以上訊息由米慕設計MIMU STUDIO提供