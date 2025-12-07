台北家扶歲末送暖園遊會暖心登場 2,000名親子共享歡笑

眾多遊戲攤位讓孩子盡情遊戲。（圖：台北家扶提供）

台北家扶中心於7日舉辦「一被之力，美夢成真」歲末送暖園遊會。今年有超過80個熱心公益單位熱情響應，齊心在廣場上打造遊戲、美食與生活用品等多元攤位，現場熱鬧宛如嘉年華。超過2,000名家扶家庭親子攜手同遊，不但收穫豐富物資，也度過充滿笑聲與陪伴的親子日，為寒冬增添一抹溫暖亮色。

國父紀念館長年支持台北家扶，提供寬敞的場地舉辦歲末園遊會；亦邀請「福德隆劇場」至館前演出《誰來發禮物？》 草地親子劇，讓弱勢家庭親子有機會接觸劇團演出，在劇場中理解性平精神，也成為鼓勵社會持續進步的重要力量。

舞台區同樣精彩連連，由台北家扶中心孩子組成的「ALL IN ONE」與「舞悅天」兩支才藝隊率先登場，以熱力十足的舞蹈與口風琴彈唱，開場便抓住所有觀眾的目光與掌聲。其中，新住民家庭特古秀琴媽媽特別帶來薩克斯風演奏《cotton fielded 》、《 Miami Beach Rumba 》。秀琴媽媽走過意外傷痛，她以音符展現活力熱情，感染現場氣氛，熱情樂聲讓台下觀眾不住地快樂搖擺。此外，東北扶輪社家扶大樂隊、長安國中管弦樂團與氣球師Alan也輪番帶來精彩表演，讓現場歡笑、驚喜不斷。

今年台北家扶看見了家庭的需求，贈送每戶家庭一床棉被。台北家扶謝曉雯主任表示：「在城市的每個角落，都有家庭默默承受著生活的重擔。感謝社會大眾的熱心支持，讓在艱辛中努力前行的家庭，能在這個冬天多一份溫暖」。

台北家扶中心謝曉雯主任與扶幼委員們親自向公益攤位一一致贈感謝狀，感謝所有單位長期以來的支持。主任與扶幼委員們將象徵祝福的歲末福袋親手交到每一戶家庭手中，讓大家帶著滿滿物資、幸福與力量迎接新的一年。

此次活動感謝公益參與夥伴以捐款或設攤之善舉共同響應此次歲末送暖活動，促成本次遊園會順利圓滿完成。台北家扶中心誠摯感謝所有支持者，一同用「一被之力」讓孩子與家庭在冬日裡看見希望的光。