台北家扶走過60年 安室奈美惠、李英愛都曾捐款助弱勢

台北家扶滿60年了！台北家扶邀請自立青年辦理60周年特展，讓各界知道台北家扶的故事，其中也展出經典報導如安室奈美惠在台北辦理演唱會時曾捐出500萬日幣、韓國藝人李英愛也曾捐出2萬5000元美金，更有前總統陳水扁與時任台北市長馬英九共同出席台北家扶活動的經典照，今天邀請藝人聶雲擔任愛心大使呼籲大家捐款協助弱勢家庭。

「愛的條阿咖」特展分成多個區域，包括台北家扶歷年提供方案、一日社工員及家系圖體驗，還有多張剪報紀錄台北家扶。其中剪報上還有安室奈美惠於台北辦理演唱會後捐出500萬日幣、李英愛在演唱會時也代表捐出2萬5千元美金等，更有趣的是2003年同為家扶認養人的陳水扁及馬英九共同出席台北家扶新場館成立。

曾是家扶認養童的策展人楊朝勝目前於高中擔任學務主任，回憶小時候家裡就靠媽媽及兄弟姐妹做起串珠家庭代工，而身為長子的他高中起便開始打工、大學更在台北家扶擔任守夜員外，還協助弱勢家庭課業，感謝何阿姨一路的協助，去年更首度見到何阿姨本人。

此外，台北家扶也推出「一被之力，美夢成真」邀請民眾捐款購置棉被協助弱勢庭，單親陸配小昌媽媽為了養大2個小孩，目前兼了3分工作，但家裡厚棉被不足夠，常常2兄弟會為了棉被搶來搶去，一聽到今年台北家扶會募集棉被便十分期待。

台北家扶主任謝曉雯表示，近年物價持續上漲，棉被採購與物流成本比往年吃緊許多。目前福袋募集尚缺4成未到位，需要更多支持，才能確保每個家庭都能在活動中收到他們期盼已久的溫暖棉被。捐款可洽台北家扶。

