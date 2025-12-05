台北寵物節聚焦創新技術 PetiMeti智能按摩梳引領健康新浪潮

寵物智能體溫按摩梳。





專注於寵物智能健康管理的領導品牌PetiMeti將參加12月7日於台北圓山花博公園盛大舉行的「2025台北寵物節」。屆時PetiMeti將向廣大寵物愛好者及媒體展示其革命性產品——全球首創的「智能寵物按摩梳」，不僅標誌著品牌在推動寵物居家健康管理領域的決心，也將為飼主帶來前所未有的便捷與安心。

用科技回應毛孩無法言說的需求

對許多飼主而言，準確掌握寵物的健康狀況是一大挑戰。傳統的體溫測量方式，如肛溫測量，常會引起寵物的緊張與不適，導致數據失準。PetiMeti深刻理解此一痛點，秉持「用設計與科技，回應毛孩不能說的需求」的品牌使命，成功研發出這款非侵入式的智能寵物按摩梳。

PetiMeti的品牌理念根植於對生命的關懷，相信身心健康是幸福的根本，這不僅適用於人類，更是每一隻寵物的權利。品牌的目標是讓居家健康照護變得輕鬆自然，從日常互動出發，讓飼主在與毛孩的親密接觸中，輕鬆守護牠們的健康。

這款智能寵物按摩梳採用全球首創的專利掃描技術，飼主僅需在為寵物梳毛的過程中，便能在3至5秒內快速、無壓力地完成體溫測量。此設計不僅免除了寵物因緊張而造成的誤差，更將健康監測融入日常的親密互動，讓每一次的梳理都成為一次溫柔的守護。

攜手台北寵物節，共創寵物健康美好未來

「2025台北寵物節」由知名寵物健康平台PetTalk主辦，是年度最盛大的毛家庭專屬活動之一，旨在推廣寵物健康福祉與友善環境。今年的活動將於12月7日(星期日)在圓山花博公園MAJI集食行樂園區舉行，現場匯集了眾多優質品牌，並提供免費的獸醫師健康諮詢、專業講座與寵物義診服務。

PetiMeti對此次能參與盛會感到非常榮幸，並將在現場設置品牌攤位，讓民眾能親身體驗智能寵物按摩梳的創新魅力。參觀者不僅能與PetiMeti的專業團隊進行交流，了解產品的詳細資訊，還能享受展場限定的特別優惠。

光點犬貓專科醫院的黃偉珍院長，同時也是PetTalk的合作獸醫師，對此表示：「居家體溫監測是預防醫學的第一道防線。智能體溫按摩梳的出現，為飼主提供了一個可靠且無壓力的工具，有助於及早發現寵物的潛在健康問題，是寵物居家照護的一大福音。」

活動資訊

活動名稱：2025台北寵物節

日期：2025年12月7日(星期日)

地點：台北圓山花博公園MAJI集食行樂園區

PetiMeti攤位：現場提供產品體驗與展場限定優惠，PetiMeti誠摯邀請所有關心寵物健康的朋友們，蒞臨2025台北寵物節，親自感受智能科技為寵物生活帶來的溫暖與變革。讓我們一同為毛孩的幸福與健康努力，共創更美好的未來。



