在追求更純粹、更具表現力的音色時，許多樂手會開始尋找真正能代表自己聲音的樂器，來自台灣、享譽國際的P.Mauriat保爾・莫莉亞國際管樂器，正是眾多演奏者心中的台北專業管樂品牌推薦。以多元的薩克斯風種類與精品級製作工藝聞名，並深刻理解不同演奏者的需求，獲得全球專業樂手肯定。

P.Mauriat創立於2003年，創辦人謝明滿先生（Alex Hsieh）在48歲時懷抱音樂夢想，遠赴美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music）從零開始學習薩克斯風。面對年齡與環境挑戰，他以熱情與毅力重新書寫人生，也奠定了品牌以「演奏者視角」出發的核心精神，逐步奠定其作為台北專業管樂品牌推薦的關鍵地位。

基於對台灣薩克斯風工藝的信心，P.Mauriat立志打造能代表台灣走向世界的管樂器精品品牌，並以「Go For The Sound」作為品牌精神，鼓勵演奏者忠於自我、勇敢追求理想音色。

在多元的薩克斯風種類中，PMXA-67R與PMXT-66R為最受專業樂手推崇的代表型號，採用經典的「捲邊音孔」設計，由管身一體拉製成形，無焊接結構使共鳴與聲音表現更加完整飽滿。此高難度工藝能呈現厚實、富層次的音色，成為世界級樂手的演奏首選。

在大量生產與標準化盛行的時代，P.Mauriat仍秉持對「樂器靈魂」的理解與堅持，選擇手工匠人的細膩敲擊、精準調音與反覆測試，並將傳統工藝與現代技術結合，提供適合古典、爵士、流行、Funk音樂多元的薩克斯風種類，協助全球樂手找到專屬的Tone，因此建立台北專業管樂品牌推薦的口碑。

多年來P.Mauriat與Kirk Whalum、Derek Brown、Mr.Koh Saxman等國際知名藝術家合作，並登上DownBeat、JazzTimes、The Sax等全球主流音樂雜誌，並持續參與美國NAMM Show、上海Music China、德國BRAWO展等國際大型樂展，讓台灣工藝站上世界舞台。若您正在尋找值得信賴的台北專業管樂品牌推薦和多元的薩克斯風種類，P.Mauriat將是理想之選。

品牌名：P.Mauriat保爾・莫莉亞國際管樂器

電話：02-2325-3723

地址：台北市大同區重慶北路二段188號6樓（百利大樓）

營業時間：週一至週五09:00~12:00、13:30~18:00，六日公休

官網：https://rink.cc/9wyns

FB：https://rink.cc/9du0f

以上訊息由P.Mauriat保爾・莫莉亞國際管樂器提供