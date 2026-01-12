台北小京都「榕錦時光」開幕3年變空城！ 4店面暫停營業

曾被譽為「台北小京都」的榕錦時光生活園區，開幕初期因日式建築與名店進駐而人潮洶湧，如今卻面臨商家撤離、遊客減少的困境。園區內已有部分店面貼出「品牌調整中」或「暫停營業」告示，包括世界咖啡冠軍開設的興波咖啡、知名好丘貝果等。

曾被譽為「台北小京都」的榕錦時光生活園區，面臨商家撤離、遊客減少的困境。（圖／翻攝自臉書／ 榕錦時光生活園區-原臺北刑務所官舍 ）

據《東森新聞》報導，位於台北市大安區的榕錦時光生活園區，原為日治時期刑務所官舍古蹟，經修復後成為全台規模最大的日式宿舍群。自2022年8月26日試營運、9月7日正式開幕，鄰近東門永康街商圈與中正紀念堂，開幕時吸引興波咖啡、好丘貝果、九州鬆餅瓦芙等知名品牌進駐，成為熱門打卡景點。

然而好景不常，興波咖啡於2024年11月底因租約到期選擇不再續約，結束在榕錦園區的營運；好丘貝果同樣在2025年2月底結束營業。兩家指標性名店的撤離，讓園區人氣大不如前，目前園區店家一覽牌上已有多處標示「Coming soon」字樣。

榕錦時光生活園區面臨商家撤離、遊客減少的困境。（圖／翻攝自臉書／ 榕錦時光生活園區-原臺北刑務所官舍 ）

對於園區現況，榕錦時光營運公司回應指出，園區將進行換約與裝修，調整品牌配置。營運單位也表示，針對人潮帶來的交通堵塞、噪音及吸菸問題，將持續與社區溝通調整，讓園區文化繼續傳承。如何在保留歷史文化價值的同時，重新吸引人潮活絡商圈，成為園區未來的重要課題。

