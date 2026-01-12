「台北小京都」退燒 名店撤、人潮沒了！居民嘆：超冷清

位於台北市大安區的榕錦時光生活園區，有「台北小京都」的稱號，2022年開幕初期因日式建築及名店進駐，吸引不少旅客爭相打卡、朝聖，但近年人潮明顯減少，多家知名品牌陸續退出，部分店面貼出「品牌調整中」、「暫停營業」的告示，不少居民與遊客也感嘆園區變得冷清。

據《東森新聞》報導，位於北市大安區的榕錦時光生活園區，人潮明顯減少，一排日式建築可容納16間店面，但已有4間店門口貼出「品牌調整中」、「暫停營業」等告示牌，店家一覽牌上也標示「Coming soon」。

廣告 廣告

報導指出，園區於2022年9月7日開放，初期吸引不少知名品牌進駐，包括世界咖啡冠軍的「興波咖啡」、「好丘貝果」等，其中興波咖啡於2024年11月底因租約到期，不再續約退出園區；「好丘貝果」也在2025年2月底結束營業，讓當地居民及遊客感嘆，人潮明顯冷清。

對此，營運單位表示，園區將進行換約與裝修，調整品牌配置，也會與社區溝通人潮可能帶來的交通阻塞與噪音問題，並做相應調整。

榕錦時光生活園區原為日治時期的刑務所官舍古蹟，經修復後成為全台規模最大的日式宿舍群，園區鄰近東門永康街商圈、中正紀念堂，於2022年8月26日開始試營運，同年9月7日正式開幕，吸引多家知名品牌進駐，包括興波咖啡、好丘貝果、九州鬆餅瓦芙等，吸引不少民眾前來打卡。

更多中時新聞網報導

冤家互嗆擦火花 吳克群誇戴佩妮俠女

Ozone當兵前會粉絲 煥鈞當眾剃頭展決心

宋仲基JENNIE為金唱片登寶島