台北小吃新寵推薦！饌堂「黑金滷肉飯」雙連店成在地新話題

饌堂黑金滷肉飯忠實呈現台灣道地風味。（圖／饌堂黑金滷肉飯雙連店提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】在台北雙連商圈，向來不缺傳統小吃競爭，但近期卻有一家滷肉飯專門店在社群與在地口耳相傳中快速累積話題。主打「黑金滷肉飯」的 饌堂－黑金滷肉飯 雙連店，以雙醬滷出黑金光澤，講究細節的滷製工法，逐漸在老社區中掀起新一波等候人潮。

走進雙連捷運站周邊，用餐時段人潮明顯，饌堂雙連店門口常可見外帶與內用客人交錯等候。不同於多數強調油香厚重的傳統滷肉飯，饌堂選擇以「黑金」為風味核心，訴求油而不膩、香氣滿室、口感層次分明，吸引不少上班族與熟門熟路的在地老饕回訪。

從品牌理念出發，重新詮釋日常滷肉飯

饌堂品牌定位清楚，鎖定「每天都吃得到，但不願將就」的庶民美食市場。雙連店的設點，也並非偶然選擇。雙連商圈長年以生活機能成熟、居民密集著稱，對飲食的要求更偏向耐吃與穩定，而非一次性的話題噱頭。饌堂正是看準這樣的飲食文化，將招牌黑金滷肉飯帶進這個講究實在的生活圈。

相較傳統滷肉飯常見的高油、高鹹風格，饌堂在製程上刻意拉長滷製時間，讓滷汁自然收斂，呈現出深色卻不死鹹的「黑金」風味，也成為品牌最具辨識度的特色。

饌堂雙連店一個坐落巷弄的台灣美食小吃。（圖／饌堂黑金滷肉飯雙連店提供）

招牌黑金滷肉飯，關鍵在「比例與時間」

作為店內主角，黑金滷肉飯的核心關鍵，在於肉燥的結構與雙醬滷汁的平衡。饌堂選用肥瘦比例精準的豬肉部位，經細切後慢火滷製，使膠質充分釋放，入口時既能感受到油香包覆，卻不會留下厚重負擔。滷汁色澤深沉，醬香中帶有自然回甘，尾韻乾淨，是不少消費者形容「會默默把整碗吃完」的原因。

搭配的白飯同樣不馬虎，台南11號米搭配滷肉更顯層次，同時也是外銷日本品種，也正是饌堂黑金滷肉飯被認為「耐吃不膩」的關鍵。

在地與社群評價，聚焦「剛剛好的滷香」

在社群討論中，饌堂黑金滷肉飯常被形容為「不油膩卻有香氣」、「吃得到滷功卻不死鹹」，不少消費者也指出，這樣的風味特別適合長期回訪，而非只吃一次。對於雙連一帶的居民而言，饌堂逐漸成為日常午晚餐的新選擇，也讓傳統小吃在老社區中展現不同可能性。

值得一提的是，隨著雙連一帶近年成為不少國外旅客探索台北在地生活的停留區域，饌堂雙連店也開始出現外國觀光客的身影。有旅客表示，相較觀光夜市常見的版本，饌堂的黑金滷肉飯風味更為內斂、不油膩，讓人能專注感受滷汁香氣與米飯搭配，也更符合長時間旅行中想要「吃得舒服」的需求。這樣的用餐畫面，也讓饌堂在雙連老社區裡，意外成為連結在地飲食文化與國際旅客的交流節點。

饌堂黑金滷肉飯雙連店沒有浮誇包裝，而是以細節與穩定度累積口碑。從滷製時間、肉燥比例到米飯搭配，每一個環節都回到「好好把一碗滷肉飯做好」的初衷。也正因如此，這碗看似日常的黑金滷肉飯，才能在雙連這個講究實在的街區，站穩腳步、慢慢擴散。

饌堂雙連店讓台灣小吃的特色名揚海外。（圖／饌堂黑金滷肉飯雙連店提供）

饌堂黑金滷肉飯雙連店

地址：103臺北市大同區雙連街55號1樓

官方網站：https://bio.site/ZhuanTang

