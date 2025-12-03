台北小巨蛋迎20歲生日 宇宙人興奮：我們一起長大的
台北小巨蛋迎來20週年，今（3日）舉辦記者會，台北市長蔣萬安與金曲樂團宇宙人都特地到場祝賀，主唱小玉表示：「很榮幸來到現場幫小巨蛋過生日，而這個月20號剛好我們也在小巨蛋舉辦第三次的演唱會，真是喜上加喜！從在台下看別人演出，到自己可以站上小巨蛋表演，宇宙人也算是跟小巨蛋一起長大的了！」貝斯手方Q更興奮地說：「原來小巨蛋跟我一樣是射手座耶！」
小巨蛋營運至今舉辦超過2700場國際賽事、藝文展演及演唱會，吸引逾2100萬人次參與，演唱會更寫下一頁又一頁華語流行與國際娛樂的里程碑，江蕙成為首位攻蛋台語女歌手，並以2015 年「祝福」演唱會 17 場締造單檔巡演最長紀錄、五月天 2016 年以「最終章 自傳復刻版」演唱會舉辦 9 場，寫下樂團攻蛋的代表性篇章。國際部分包括瑪丹娜、席琳狄翁等世界級天后也曾在此開唱，小巨蛋更是全台唯一完整集滿香港「四大天王」劉德華、郭富城、張學友、黎明演出紀錄的場館。
二十年來，無數歌手在台北小巨蛋寫下屬於自己的高光時刻，記者會現場也特別串聯這份情感記憶，播放多組知名藝人錄製的 20 週年祝福影片，包括江蕙、張清芳、徐懷鈺、陶喆、蕭敬騰、動力火車、彭佳慧、羅志祥、頑童、楊丞琳、韋禮安、盧廣仲、王心凌、玖壹壹、許富凱、宇宙人、麋先生、八三夭、GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治等歌手與樂團，透過鏡頭向這座陪他們圓夢的舞台獻上生日祝福。
