社會中心／黃恩琳、吳培嘉 台北報導

有民眾今天（31日）錄下，台北小巨蛋附近新建工程，吊車吊掛巨大鋼筋移動，但非常貼近人車，讓網友PO文直呼"嚇到無語"，引發討論，很多網友看了也說"好恐怖"。記者實際前往現場查看，現場有圍起三角錐，也都有工人在一旁查看，施工單位強調安全沒有問題。

大白天車來車往，只見對面馬路，吊車吊起大概有三層樓高的鋼筋，只是現場車流眾多，底下還有不少人經過，如果砸下來可不得了，有民眾立刻拿手機錄下這一幕，PO文直呼"這工程？嚇到無語"。

台北小巨蛋附近新建工程 吊掛巨大鋼筋貼近人車

民眾看到這段影片也都嚇到目瞪口呆，再加上鋼筋很長很重，一個不小心掉下來，不知道波及到多少人車之外，萬一鬧出人命怎麼辦，這都是民眾擔憂的點。

實際回到現場，已經沒有在吊掛鋼筋，吊車已經開到工地內，現場持續施工當中，旁邊也都有立三角錐警示。





台北市府表示，看起來是在基地內吊掛鋼筋籠，以置放於連續壁內。如果沒有超出道路範圍，且周邊有配置適當交管人員指揮，尚無違反規定。不過雖然有派人查看，沒違規、沒問題，但畢竟鋼筋非常巨大，這個點剛好又在台北市精華地段，民眾還是希望施工過程小心再小心。

















