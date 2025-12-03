台北小巨蛋20週年 蔣萬安宣布３館同慶：冰上樂園平日半價到年底
臺北市長蔣萬安今（3日）出席臺北小巨蛋20週年生日慶活動，宣布自即日起至本月底，臺北小巨蛋冰上樂園將推出平日門票半價優惠。此外，由北捷遊憩公司所營運的臺北市立兒童新樂園及貓空纜車，也將為歡慶小巨蛋生日，推出為期三天（12月3日至12月5日）的票價半價優惠，邀請大家一同共襄盛舉。
蔣萬安致詞時回憶道，20年前小巨蛋正式對外啟用，首場演出便是歌神張學友的《雪狼湖》音樂劇，當時吸引大批歌迷朋友前來，不僅是為了欣賞張學友的表演，更是為了感受臺北小巨蛋剛落成啟用所帶來的興奮與期待。
蔣萬安指出，臺北小巨蛋承載著許多歌迷朋友的共同記憶，20年後迎來了大巨蛋，承辦了許多棒球賽事及演唱會，但小巨蛋的前身—臺北市立棒球場，始終沒有被大家遺忘。蔣萬安也分享臺北市立棒球場承載了他學生時代的回憶，當年許多職棒賽事在此舉辦，他也曾和同學到場觀賽。
蔣萬安表示，小巨蛋的冰上樂園，是當時第一個對外開放的設施，同時也是臺灣第一個符合國際標準、能夠舉辦冬季奧運的標準溜冰場。蔣萬安強調，20年來小巨蛋發揮了最大的效益，舉辦了無數歌手及表演團體的精彩演出，迎來了許多國際賽事包括聽奧、世大運、世壯運、以及NBA臺北站等，為市民朋友留下許多珍貴的青春回憶。
為歡慶小巨蛋20週年，蔣萬安宣布自即日起至本月底，臺北小巨蛋冰上樂園將推出平日門票半價優惠。此外，由北捷遊憩公司所營運的臺北市立兒童新樂園及貓空纜車，也將為歡慶小巨蛋生日，推出為期三天（12月3日至12月5日）的票價半價優惠，邀請大家一同共襄盛舉。
蔣萬安也預告，臺北小巨蛋接下來幾個月行程滿檔，許多大家非常期待的歌手、偶像團體將陸續前來表演，包括韓國女團BABYMONSTER、韓流天王Rain，以及知名歌手江蕙、魏如萱等，都將在小巨蛋舉辦演唱會，期待小巨蛋在未來能夠繼續帶給市民朋友更多喜愛的表演以及更優質的體驗。
