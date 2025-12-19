台北小巨蛋4公車連環追撞！3乘客送醫 現場畫面曝

今（19）日台北市敦化北路往南公車專用道發生多輛公車連環追撞的意外。警消獲報後立即趕往現場，共有3名乘客受傷，分別被送往不同醫院，所幸都無生命危險。

台北市小巨蛋附近路段發生4輛公車連環追撞事故。（圖／台北市消防提供）

據了解，下午1時43分，警消接獲通報，松山區八德路與敦化北路口，小巨蛋前方路段，有4輛大都會客運公車連環追撞的車禍意外，受傷的3名乘客傷勢皆為輕傷，53歲女性乘客膝蓋擦傷、40歲男性乘客嘴巴擦傷，兩人被送往台安醫院治療，另一名25歲男性乘客則是小腿擦傷，送往松山醫院。警方目前仍在現場調查了解車禍肇事原因。

廣告 廣告

台北市小巨蛋附近路段發生4輛公車連環追撞事故。（圖／台北市消防提供）

台北市小巨蛋附近路段發生4輛公車連環追撞事故。（圖／警方提供）

台北市小巨蛋附近路段發生4輛公車連環追撞事故。（圖／台北市消防提供）

延伸閱讀

金門餐廳驚傳陸客猝逝！用餐突不適倒下搶救不治

被海巡署譴責派船闖金門禁止水域 陸海警局：常態執法巡查

影/國1七堵段4車追撞 國光客運探望6受傷乘客