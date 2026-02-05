台北山城遇見敘利亞！《回家｜過年》展現「家」的韌性

國際中心／記者彭光偉台北報導

台灣農曆年節前夕，台北市寶藏巖國際藝術村首度迎來一場跨越五千多公里、觸動人心的文化相遇。由社團法人台灣國際難民教育支持協會（SSSP）策劃的敘利亞文化展《回家｜過年》，將於二月七日正式揭開序幕，這也是台灣首度嘗試以「家」為核心，撇除戰火肅殺的刻板印象，邀請社會大眾走進敘利亞人的日常生命風景。

由社團法人台灣國際難民教育支持協會（SSSP）策劃的敘利亞文化展《回家｜過年》，於台北市寶藏巖國際藝術村展出兩個月，SSSP理事長曾翊菡於記者會上表示，希望透過展覽讓更多台灣民眾認識敘利亞的生活與文化，而非僅停留在戰爭的印象。（圖／記者彭光偉攝影）

長久以來，大眾對於敘利亞的認識往往停留在國際新聞中的煙硝與廢墟，或是斷垣殘壁下的流離失所。然而，對於真正在那片飽經戰火土地上，至今仍努力重建家園的居民來說，敘利亞不只故鄉，更有即便身處困境也無法割捨的記憶與情感。此次展覽地點選在同樣具有移民與聚落遷徙歷史的寶藏巖四十號展間，增添了時空對話的意義，讓兩座跨越地理距離的國家產生了共鳴。

SSSP理事長曾翊菡表示，《回家｜過年》並非一場宣揚苦難的展覽，其策展核心有意識地避開了政治紛爭與軍隊敘事，轉而將焦點對準最樸實也最動人的「食、衣、住、行」。透過這四個生命中最基本的維度，展覽呈現了敘利亞人在漫長的流亡與重建過程中，如何細心地守護自己的信仰，如何在艱難的環境中延續傳統節慶。

曾翊菡還說，對敘利亞人來說，生活中的每一頓飯、每一件傳統服飾，都是支撐他們繼續前行的力量。展場內展出的作品，多數來自敘利亞當地的兒童與各類創作者，這些畫作與手稿或許筆觸單純，卻記錄了他們在物資匱乏的戰後環境中，如何憑藉著對「家」的渴望，用色彩和線條抵抗遺忘，將逐漸模糊的家鄉記憶一點一滴地拼湊回來。

敘利亞兒童透過繪畫表達對敘利亞和台灣的連結。（圖／記者彭光偉攝影）

主辦單位在展覽空間設計上也展現巧思，透過五感的交織，讓觀展者不僅是旁觀者，更能成為一個「走進故事」的人。當觀眾步入展間，除了視覺上的繪畫與物件展示，耳畔會傳來是遠方城市的街道喧囂或生活低語，甚至會嗅到屬於中東大地的特殊氣息。這些細微的感官互動，打破了照片與螢幕的隔閡，讓台灣民眾能更直觀地感受到，在那遙遠國度裡的生活質感。

策展團隊表示，之所以選擇以「回家」與「過年」作為主題，就是希望在台灣人最重視團圓的時節，引導大家思考「家」的定義。對許多敘利亞人來說，家或許已非當初的模樣，但只要文化與情感還在，歸屬感便能在任何地方重新生根發芽。

這次展覽不僅帶來了作品，更帶來了人與人之間最真實的交流。SSSP 特別邀請了長期在敘利亞與葉門第一線投入教育工作的三位合作夥伴來到台灣，其中兩位是敘利亞人，一位是葉門人，他們自己都曾經是難民，但遠離家鄉到了土耳其，選擇用教育賦能戰地難民學童，守護著孩子的受教權，他們此行來到台北，除了參與學術與實務交流，更將親自站在寶藏巖的展場內，與台灣觀眾分享他們的文化故事。

對於這些遠道而來的訪客而言，這是一次極為珍貴的跨文化對話，讓他們能以「主體」的身分，向世界介紹家鄉的韌性與美，而不僅僅是新聞報導中的受難數據。

這場文化展覽的背後，不只有記憶的凝視，更凝聚了來自台灣媒體與民間企業的具體行動。SSSP也與三立慈善基金會攜手，由三立集團募集近百台桌上型電腦，計畫在農曆年後正式運往敘利亞的大馬士革、伊德利卜等城市，扎根當地的數位教育。SSSP 理事長曾翊菡感性表示，只有透過不同領域的教育培力，才能真正賦予難民學童翻轉未來的能量。

事實上，三立集團與敘利亞的緣分早在 2016 年便已種下，當時新聞團隊曾挺進內戰前線，記錄戰火下的生存現狀。多年來，三立不只持續追蹤國際戰地動態，更致力於將媒體影響力轉化為實質援助，希望在新聞報導之外，能更進一步參與改變。這份初心也獲得國內記憶體大廠威剛科技的熱烈響應，得知教育設備的運送需求後，威剛科技慨然贊助所有跨海運費，展現企業社會責任，確保這份愛心能跨越國界順利送達。

《回家｜過年》敘利亞文化展將從二月七日一路展出至四月六日，橫跨了整個春季。在這兩個月的展期中，這座位於台北城南的山城聚落，將成為一個承載著敘利亞記憶的容器，等待著每一位願意停下腳步、打開心房的觀眾。主辦單位期盼，這不只是一個單向的展示空間，而是一個讓不同社群彼此靠近、相互扶持的起點。讓台灣民眾在走進寶藏巖的同時，也能走進一個個生命韌性的故事。

敘利亞文化展於台北寶藏巖展出，為期兩個月。（圖／社團法人台灣國際難民教育支持協會提供）

