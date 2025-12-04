台北巡守隊補助凍漲8年 落後義交 市府：最快116年可調整

台北市鄰里設有無給職的社區守望相助隊，但北市府針對巡守隊的基本工作補助費4.5萬元自民國106年至今已8年未調整，議員洪婉臻籲改善。北市警局回應，明年將納入預算需求，若經市府審定，最快116年可實施。（徐佑昇攝）

台北市鄰里設有無給職的社區守望相助隊，共有346隊、成員1萬餘人，但北市府針對巡守隊的基本工作補助費4.5萬元自民國106年至今已8年未調整，議員洪婉臻指出，巡守隊全日配合市府勤務，白天要協助維持社區治安，晚上還要辛苦出門巡邏，但補助和義交等單位相比差距甚大，她要求市府應盡速研議調整。北市警局回應，明年將納入預算需求，若經市府審定，最快116年可實施。

洪婉臻4日於北市議會警政衛生委員會質詢指出，北市巡守隊共有隊員1萬5971人，日夜都要配合市府及警局勤務，辛苦程度不亞於義交，但是補助卻和義交差很大。

洪婉臻表示，義交的誤餐費及交通補助費以每小時230元計算，還會頒發協勤績效獎等年終獎金、服務資深績優人員獎章，服務年資滿3年還能獲得「志願服務榮譽卡」，可享有公立風景區及康樂場所優惠，但守望相助隊均無相關獎勵措施。

洪婉臻說，巡守隊除獎勵金少於義交外，基本工作補助費從106年調漲至4萬5千元至今，長達8年未能配合物價等情形調整，但巡守隊和義交同樣都是在為民服務，辛勞應受到尊重，她提案要求北市府檢討現行制度，讓巡守隊能夠得到更公平待遇。

警察局長李西河回應，北市守望相助隊是依據「台北市各區里及無給職社區守望相助隊編組服勤實施規定」，以犯罪預防為目的，由里辦公室、社區發展協會或里內社團，以里為範圍，結合轄內相關人員及地方熱心人士成立，區分固定、機動勤務為原則，每班勤務2至3小時、每日勤務2至6時小時。北市各行政區會成立守望相助執行會報，除輔導巡守隊外，另選定成效良好的隊伍，每年定期辦理示範觀摩會交流。

李西河指出，市府每年編列補助巡守隊共2393萬2000元，包含裝備的夜勤鹼性電池、照明燈、警笛及工作簿冊等63萬3810元，團體意外保險178萬9100元、績優巡守員獎勵金16萬5000元。巡守隊須先成立滿6個月以上且運作正常，每月核發基礎工作費4萬5000元，經年度評核後，依成績再發1萬5000元至5萬元的工作補助費。

李西河強調，巡守隊基本工作費已自106年從2.5萬調漲至如今4.5萬，至今8年未調整，他也建議在審慎考量預算編列下，適當調升工作費，市警局預計明年提出預算，最快可望在116年能領到。

