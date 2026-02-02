台北巡檢年貨大街 12家價格標示缺失

二○二六年台北年貨大街熱鬧開跑，為使消費者放心採買，台北市商業處組成「聯合小組」，活動期間將會派員加強巡檢。台北市法務局昨（二）日表示，主任消保官林傳健會同環保局、消防局等單位執行稽查，針對商品價格標示總計查核四十七家次，現場查有缺失要求改善總共十二家攤商。

法務局消保官針對攤商價格及重量等消費資訊標示進行抽查，消防局針對攤商用火用電及瓦斯桶等設備進行檢查及安全輔導；環保局針對環境清潔、煙蒂取締等進行稽查。

消保官表示，下週即將迎接農曆年前倒數，昨（二）日採買人潮踴躍，部分攤商出現排隊人龍，活動第三日查核約六十七家次，消保官針對商品價格標示總計查核約四十七家次，現場查有缺失並命改善共有十二家攤商，包括「草莓大福」有販售單顆，卻未標示單顆價格標示、「糖葫蘆」部分口味及品項未出現在價目表上，以及「蛋捲」一盒五入裝未標示組合價格等。

消保官強調，依據台北市消費者保護自治條例規定，企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。就二日查有缺失的攤商，皆現場依照規定通知限期改正，如果活動期間內再被查獲缺失，後續將移請主管機關商業處，可處二萬元至十萬元罰鍰，並得按次處罰。