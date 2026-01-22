台北巿南投同鄉會愛傳承接力 寒冬送暖屏東善導書院

【互傳媒／記者 范家豪／高樹 報導】 寒流來襲，屏東高樹鄉的善導書院卻被一股溫暖人心的暖流緊緊環抱。115年1月21日下午，台北市南投同鄉會攜手中華元神氣功文化學會及財團法人真善美社會福利基金會，跨越城鄉距離寒冬送暖，為偏鄉注入滿溢的愛與希望。

這段跨越十一年的溫馨情誼，緣起於中華元神氣功文化學會創會理事長王友本，於擔任雙園扶輪社社長期間，聽聞善導書院院長陳文靜分享書院一路走來的故事，深受感動，自此與書院結下不解之緣。多年來，他持續號召台北市南投同鄉會會員投入偏鄉關懷行動，年年南下屏東送愛，十一年來共送暖十二次，從未間斷。

▲善導書院院長陳文靜頒贈感謝狀給各送暖單位。（圖／善導書院）

今年活動更別具意義，在世代傳承下，由陳怡潔理事長領隊接棒，象徵愛心正式邁入二代接力，為偏鄉弱勢族群生命點亮一盞燈，讓善的循環在世代交替中持續發光，溫暖更多需要被看見的角落。

▲台北市南投同鄉會攜手中華元神氣功文化學會及財團法人真善美社會福利基金會所贈送的關懷物資。（圖／善導書院）

善導書院院長陳文靜感性表示:「這份長期的關懷與守護，不畏距離與時間的考驗，年年到書院送暖，早已超越單純的公益活動，而是一段如家人般真誠陪伴的深厚情誼。這份長達十一年的加油與守護，千金難買，也成為書院持續推動偏鄉教育與社會關懷道路上，最堅毅、最溫暖的後盾。」