「台北市不會沒有人選！」徐國勇曝煩惱：到底哪一個最適合

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨盤點2026縣市首長人選，下週將宣布第二波提名名單，包括新北市由立委蘇巧慧出戰、苗栗縣由議員陳品安參選。面對台北市長人選備矚目，民進黨秘書長徐國勇今（20）日提出，立委王世堅、沈伯洋、台灣壯闊聯盟創辦人吳怡農等都是人選之一，不會沒人選，身為秘書長不會下去選，但令他比較頭痛的是，到底誰比較適合？

徐國勇指出，選對會基本上希望在農曆年前完成22縣市的提名，但金門、馬祖可能會農曆年後再處理。（資料照）

徐國勇今早出席台北國際音響大展，面對媒體詢問台北市長候選人，他說，民進黨沒有難產，台北人選已經有好幾位被點名，每位都是有相當經驗、社會歷練的民代，甚至知名度非常高，像王世堅、吳怡農等人，雖然也有人點名他，但他身為秘書長不會去選舉，所以重點是要選出最適合、最強人選，能代表民進黨帶領國家向前走，這正是選對會在處理的事，不會沒有人選。

廣告 廣告

不過，徐國勇也指出，選對會基本上希望在農曆年前完成22縣市的提名，但金門、馬祖可能會農曆年後再處理。他坦言，金馬地區對民進黨來說比較困難，找候選人需要考慮比較多，但還是希望能在過年前完成提名。

媒體詢問，是否認為總統府副秘書長何志偉是參選桃園市的好人選？徐國勇回應，每一個民進黨要出來選的人都是好人選。此外，記者也問到，在野聯盟推薦沈伯洋參選台北市。徐國勇說，這就是好人選，其實台北市的人選相當多，像王世堅也是人選之一，「我當秘書長比較頭痛就是，到底要哪一個是最適合？」

針對花蓮市長選舉，民進黨是否找議長張俊合作？徐國勇說，這還是一個未知數，張俊沒宣布要選，民進黨也不清楚他的立場，但對花蓮來說是好人選，民進黨也有自已的好人選，至於是否合作，未來會再談，選對會對於花蓮也正在討論中。

至於民進黨下週中執會將通過新北市由立委蘇巧慧出戰、苗栗縣由議員陳品安參選，陣容小於第一波提名名單？徐國勇表示，其實第二波的陣容，單單一個蘇巧慧就相當夠力了，因為新北市是台灣人口最多、非常重要的直轄市。

徐國勇說，何況第二波提名還有苗栗議員陳品安，她的學經歷的都是一流，不僅是台大金融財經畢業的高材生，也有讀法律研究所，甚至順利考上律師，且兩次議員選舉，首次是第二名當選，第二次則是高票當選，在苗栗的形象非常好，是從政女性的典範，所以兩個亮點已經相當夠了。

更多FTNN新聞網報導

沈伯洋被點名選台北市 吳怡農盼有志者快表態：透過民調推最強候選人

蔣萬安95%連任成功？綠黨團盼王世堅共同努力：只有5%也不放棄

吳怡農拿「蔡總統當選前未曾勝選」比喻OK？王世堅緩頰：每人總是有第一次

