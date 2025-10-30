台北市五分埔商圈晚間建物火警 無人受困、六旬婦女跌倒左手燙傷

日前演藝圈爆發「閃兵案」風波，幾個知名的男藝人涉嫌以不正當手段逃避兵役，新北地檢署陸續拘提多名嫌疑人，引起社會譁然。最高檢察署也罕見發表強硬聲明，痛批相關行為嚴重破壞兵役制度的公平性，並要求各地檢署「從嚴、從速」偵辦。此案不僅攸關法律尊嚴，更觸及國家安全與社會正義的根本，政府如不趁機修法彌補漏洞、嚴懲違法者，恐讓「投機閃兵」風氣蔓延，撼動全民國防的根基。首先，從法律面看，我國《兵役法》明文規定，凡年滿十八歲至屆滿三十六歲的男性皆為役男，若不依法接受兵籍調查、徵兵檢查、抽籤或徵集等程序，可處五年以下有期徒刑。然而，過去實務上對「逃避兵役」多採取緩刑或易科罰金方式處理，刑度明顯較輕、執行鬆散，形同縱容。當社會名流、富家子弟得以透過金錢與特權逃避國民應盡的義務，反而讓守法服役者 ...

