台北市五常國小弦樂團高鐵台中站快閃演出 活力再現K-pop神曲

台北市五常國小弦樂團今日在高鐵台中站大廳快閃演奏，為車站注入滿滿音樂活力。（圖：高鐵台中站提供）

來自台北市的「五常國小」弦樂團今（20）日在高鐵台中站大廳快閃演奏，悠揚樂聲在旅客往來人潮中迴盪，為車站注入滿滿音樂活力。學生們演繹多首經典名曲，曲風融合古典、民族、戲曲及流行等元素，如著名弦樂曲「莫札特小夜曲」、旋律溫厚的泰雅族古調「泰雅序曲」以及當前全球爆紅的動畫電影K-pop神曲「Golden」。現場氣氛熱烈，掌聲如潮，展現學生們的音樂才華與感染力。

「五常國小」弦樂團自2018年成立以來，多次參加音樂活動並屢獲佳績。今年適逢「五常國小」60週年校慶，弦樂團特地南下雲林縣斗六市與公誠國小進行音樂交流，並安排這場高鐵台中站快閃演出，讓學生們在不同場域與社會互動，並將校慶的喜悅與音樂美好傳遞給更多人。

高鐵台中站毛家鵬站長表示，台灣高鐵持續推動「『藝』起來高鐵」活動，將車站部份空間轉化為藝文表演舞台，提供青少年社團及優秀藝文團體展示創意與才藝的空間。同時，也讓台中站的藝文氛圍更加濃厚，期望透過多元且豐富的展演活動，將文化藝術魅力傳遞到車站的每一個角落，彰顯高鐵站在地活力與創意。

演出結束後，學生們也感謝高鐵台中站提供場地，讓他們能與旅客直接互動，獲得寶貴回饋並增強演奏信心。（張文祿報導）