台北市企業釋670工作機會 學徒4萬7千元、兼職時薪280元

照片來源：台北市就業服務處

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

年底前想搶先卡位理想工作，或找高薪兼職犒賞自己一年的辛苦？台北市就業服務處今日表示，8日至12日在景美、內湖、西門、北投、艋舺、南港東明及信義等7個就業服務站舉辦微型徵才，集結25家知名企業釋出670個工作機會，計有餐飲、零售、電子設備、單車租賃、視聽娛樂、長照及醫療等產業，提供跨年齡層、多元職涯選擇。

就業服務處說明，餐飲旅宿是本週徵才主力，包括寒舍餐旅、王品、漢記、三商餐飲、阿爾法、豊漁等知名品牌全面徵才。其中豊漁餐飲集團鐵板燒師傅高薪5萬3000元、學徒則上看4萬7000元，兼職時薪更高達280元；阿爾法餐飲內外場正職高薪4萬5000元、兼職時薪可達250元。

廣告 廣告

此外，業者還提供孕婦友善工作環境、托兒補助、臨場健康服務、新人獎金、免費制服、員工分紅等多項友善福利，對求職者相當具有吸引力。

照片來源：台北市就業服務處

年底買氣旺，零售百貨同樣求才若渴。新光三越、OSIM、棉花田、全家便利商店、美商德盟等皆釋出銷售、展售、門市服務、儲備幹部等多元職缺。其中OSIM銷售人員月薪上看7萬元，獎金另計；美商德盟展售專員時薪220元，國定假日出勤雙倍薪。此外，零售業者也有提供年度健康檢查、紓壓按摩、社團活動與特約商店優惠等福利。

微笑單車本週再次釋出超過50個工作機會，調度與維護專員夜班高薪4萬8000元，計時人員時薪240元。就業服務處表示，喜歡戶外、具服務熱忱的求職者歡迎前來一試。

面對長照需求成長，市立聯醫、采鋐、苷心、惠安、潤田、暖心、溫邸等多家長照與居家照護機構同步招募照服員、居服員。兼職時薪200至450元不等，具照服員資格者更為搶手。

就業服務處表示，徵才活動地點及時間，整理如下：12月8日下午2時至4時景美就服站；12月9日下午2時至4時內湖就服站；12月10日下午2時至4時景美就服站與西門就服站；12月11日下午2時至4時艋舺就服站、南港東明就服站、信義就服站，以及西門就服站。

照片來源：台北市就業服務處

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【台灣性事4-1】公娼館絕跡性交易地下化 公共衛生治安雙失守

【台灣性事4-4】「落翅仔」污名化 性專區是望不著邊際漫漫長路

【文章轉載請註明出處】