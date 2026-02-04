台北市住大樓！總價最便宜十大路段出爐 北投這條路最俗正好1千零17萬

記者陳韋帆／台北報導

台北市2025年電梯大樓平均購屋總價最低兩條路，分別為北投溫泉路及中山區林森北路。（圖／記者陳韋帆攝影）

台北市電梯大樓因其便利性與安全性，成為自住客購屋的首選。永慶房產集團整理近一年實價登錄資料，揭曉台北市電梯大樓平均總價最低的十大路段。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北投區溫泉路以平均總價1,017萬元居冠，是北市最實惠的電梯宅路段；其次為中山區林森北路與萬華區康定路，前三名平均總價均控制在兩千萬元以內。雖然近期房市政策縮緊，但具備交通機能與成熟生活圈的平價路段，依然深受首購與小資通勤族的青睞。

根據實價登錄指出，北投溫泉路平均總價1,017萬元；中山區林森北路近一年交易量達96件居榜首；萬華區康定路平均屋齡僅17.1年，為榜上最年輕路段；內湖區文德路平均坪數達38.3坪，為榜上最大坪數；前十大路段中，中山區占3席最為密集；信義區信義路五段雖上榜，但平均單價高達104.2萬元。

台北市近一年電梯大樓最低購屋總價十條路。（圖／永慶房屋提供）

陳金萍分析，北投溫泉路雖總價親民，但因位於山腰地帶且路幅狹小，購屋者須評估交通接受度。而中山區林森北路因產品多為20坪以下中古電梯小宅，低總價門檻成為兩千萬預算住進市區的最佳選擇。至於萬華康定路則因近年新案供給增加，純住宅規劃吸引不少重視社區品質的買方；內湖文德路則憑藉鄰近內科園區與商辦聚落的優勢，吸引大量科技業家庭進駐，成為大坪數自住需求的熱門區段。

儘管低總價路段極具吸引力，陳金萍最後提醒，電梯大樓通常公設比較高，且每月需負擔額外的管理費用，消費者在購屋前務必綜合考量自身預算與空間需求。此外，北投溫泉路部分區域屬溫泉旅宿型建物，管線維護成本亦需納入考量。在房市盤整期，民眾應多方比較路段單價與屋齡差異，並親自實地走訪確認生活機能，才能在預算範圍內挑選到性價比最高且保值性佳的理想好宅。

