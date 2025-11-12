台北市停車法規重大變革！久停逾15天拖吊移置 費用1500元
台北市議會法規會12日初審通過「久停公有停車場」自治條例修正草案，針對停車格位有限且周轉率高的問題，提出更嚴格的停車管理規範，全案經法規會通過，最快下週送大會審議通過後實行。
新修正條例將久停車輛的停放期限從現行的30天大幅縮短至10天，並刪除「未繳停車費」的限制條件。根據新規，車輛若停放在同一格位超過10天，無論是否繳費，將被貼公告，公告期滿5天後即可強制拖吊移置至保管場。
此外，拖吊至保管場後，若車主在公告3個月內未領取車輛，市府將依法進行拍賣。為反映實際成本，市府也計畫調高移置費用至1500元，保管費則在前5天內收取2倍，超過5天則增至3倍。市府交通局表示，此舉旨在提升停車格的利用效率，並減少因久停車輛造成的民怨。
北市停管處提出的修正案原定，將原本停放30天縮短為15天就會貼單通知，15天未移置也縮短為7天，不過該修正案在北市議會審查時，不分黨派議員對於認為「15+7」應該予以縮短，國民黨議員秦慧珠提出應修正為「10+3」，一度獲在場議員一致認同，不過停管處長劉瑞麟表示時間太短恐執行上窒礙難行，因此最終拍板為「10+5」。
延伸閱讀
影/鳳凰颱風釀災！北市路樹連倒2棵 壓毀轎車畫面曝
老婦給身障兒「嘴塞萬元紅包」悶死遭判刑 法官建請總統特赦
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
其他人也在看
范雲：IPAC通過台海維持現狀宣言「台灣有事就是世界有事」
副總統蕭美琴7日現身在比利時布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，民進黨立委范雲臉書今（12）日晚間進一步稱，IPAC通過關於台海維持現狀宣言。中天新聞網 ・ 4 小時前
南韓機動艦隊司令部 首度大規模演訓
記者丘學陞／綜合報導 南韓海軍機動艦隊司令部（Task Fleet Command）9至11日首次舉行大規模艦隊演訓，出動多艘神盾驅逐艦等先進水面戰力，操作各青年日報 ・ 6 小時前
驚！台東土坂國小聯外道路中斷 臨時宣布11/13停止上班上課
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報，明（13）日各縣市除了花蓮縣鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村之外都正常上班上課。台東土坂國小晚間臨時宣布停止上課。中天新聞網 ・ 6 小時前
保育類現蹤新北農業局打造生態都市守護棲地
(記者謝政儒新北報導)今年3月新北市政府農業局在一處人口密集區的菜園發現大量烏龜，經過2次勘查及專家學者辨認，確定其中包含保育類柴棺龜及原生種斑龜，為了避免農民誤傷珍稀烏龜，於114年5月28日邀請專...自立晚報 ・ 3 小時前
新北國三生割喉案「殺人前科3年歸零」？吳宗憲：正義在哪
國民黨立委吳宗憲今（13）日除了關心鳳凰颱風造成宜蘭災情，另向司法院提交書面質詢，針對新北校園歌喉案少年犯殺人前科「3年歸零」爭議，痛批架空法律對重大惡行的責任要求。中天新聞網 ・ 3 小時前
芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（中央社赫爾辛基12日綜合外電報導）芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。中央社 ・ 3 小時前
白宮：川普希望12日簽署法案 結束美國政府停擺
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）希望在今天稍晚簽署法案，結束美國聯邦政府停擺。中央社 ・ 2 小時前
民主黨議員公布艾普斯坦電郵 暗示川普對性販運知情
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員今天公布已故美國性犯罪金融家艾普斯坦寫給友人的數封電子郵件，當中暗示美國總統川普知道他的性犯罪行為，且絕對「知道有那些女孩」。中央社 ・ 3 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 18 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 19 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前