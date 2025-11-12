台北市停車法規重大變革！久停逾15天拖吊移置 費用1500元

台北市議會法規會12日初審通過「久停公有停車場」自治條例修正草案，針對停車格位有限且周轉率高的問題，提出更嚴格的停車管理規範，全案經法規會通過，最快下週送大會審議通過後實行。

停車格示意圖。（圖／報系資料照）

新修正條例將久停車輛的停放期限從現行的30天大幅縮短至10天，並刪除「未繳停車費」的限制條件。根據新規，車輛若停放在同一格位超過10天，無論是否繳費，將被貼公告，公告期滿5天後即可強制拖吊移置至保管場。

此外，拖吊至保管場後，若車主在公告3個月內未領取車輛，市府將依法進行拍賣。為反映實際成本，市府也計畫調高移置費用至1500元，保管費則在前5天內收取2倍，超過5天則增至3倍。市府交通局表示，此舉旨在提升停車格的利用效率，並減少因久停車輛造成的民怨。

北市停管處提出的修正案原定，將原本停放30天縮短為15天就會貼單通知，15天未移置也縮短為7天，不過該修正案在北市議會審查時，不分黨派議員對於認為「15+7」應該予以縮短，國民黨議員秦慧珠提出應修正為「10+3」，一度獲在場議員一致認同，不過停管處長劉瑞麟表示時間太短恐執行上窒礙難行，因此最終拍板為「10+5」。

