台北市公告土地現值10年第3度出現下跌
〔記者徐義平／台北報導〕台北市公告土地現值繼連續7個年度上漲後，2026年確定下跌0.31%，這也是10年內第3度出現下跌情形，若細分土地分區，僅住宅區下跌0.58%，商業區、工業區則上漲。
且台北市地政局公布的商業地王「台北101大樓」仍上漲0.43%、反觀住宅地王「仁愛帝寶」則下跌0.6%，甚至台北市住宅公告土地現值第2至5名也全數走跌，尤其第2、3名的「仁愛麗景」、「仁愛尚華」年跌幅更達1.4%，其中歌手周杰倫家族持有豪宅中，便有兩處是名列前5。
高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，信用管制不止，房價下修趨勢難回，其中尤以貸款成數取低值的豪宅首當其衝，再加上「平均地權條例」限制私法人購置住宅，以及「囤房稅2.0」的影響，更是雪上加霜，所以所在公告土地現值修正方向明確，幅度也較大。相對來說，商辦、廠辦租金屢創新高，還有未來新園區要迎來國際級重量級的貴客，地價表現連動產業熱滾滾的需求，持續逆勢上揚。
住宅買氣受政策箝制
第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，今年的住宅以及土地交易市場動能都明顯減弱，公告現值下降為合理反應今年市況，然而公告地價因為直接連動到土地增值稅，於評估時，公告地價的變動相較於住宅房價的變動，還是比較和緩的。
就公告地價的變動方向看來，不同的土地使用分區表現不一樣，例如以高級住宅區域為主的仁愛路四段，即出現公告地價下跌；而區域使用型態多元，涵蓋商業、辦公與住宅等區域，地價相對持穩。這也反映出，這波不動產價格波動，主要集中在住宅市場，而區域商業活動強勁，或者是持續有公部門與民間投資的地區，並未受到影響。
更多自由時報報導
台灣被點名「全球最親日」! 日媒1句話揭關鍵 全因「一座銅像」
超挺台灣！「這國」總統親口說了：看看那些投奔中國的國家...
影音》中國EUV曼哈頓計畫 美專家踢爆真相
雲林縣公告土地現值及地價齊漲 地王1坪58.5萬 最便宜1坪17元
其他人也在看
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 5
漲得不快卻撐得住！淡水紅樹林站生活圈 純住氛圍攏北客心 「社區一條件」價差達1成以上｜房價狙擊手
根據統計資料，紅樹林站生活圈平均房價自2016年的每坪27.4萬元，緩步上升至2025年的36.3萬元，10年漲幅約32.5%，紅樹林站生活圈近十年房價上漲約32.5%，雖低於淡水區整體的48.4%，但整體走勢相對平穩，其地段位於淡水與北投交界，擁有捷運紅線、河岸景觀與純住宅環境等條件，近年買盤以北市外溢的自住族群為主。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 11
2026房市展望｜新北重劃區盤整「交屋潮拋售壓力炸鍋」建商縮手拼耐力 3大引擎推進精準供給時代
新北房市過去受惠北市外溢效應、重劃區開發與產業移動三股推力，形成全台最具規模的住宅市場發展，展望2026年，跳脫單純聚焦買氣熱度討論聲量，更趨向從供給結構、都更危老與交通建設三方重塑市場的關鍵年。建商端面臨利率環境、成本壓力與報酬率下降挑戰，推案轉精準保守，更講求地段條件，帶動重劃區發展節奏盤整，東瑩機構創辦人黃赺認為，明年區域房市將走向慢熱但紮實的耐力考驗；房仲代表永慶房產集團研展中心總監郭翰則直言在精準供給時代下，小宅主導與地段決勝將成顯學。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
央行限貸令風暴下！核貸成數全面跌破7成 這縣市淪最慘重災區
央行實施信用管制、限貸令已1年有餘，全國核貸成數皆有下滑，各縣市中又以台北市最慘烈，各類型建物平均核貸成數皆失守7成。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，央行對房價下修幅度，仍有所期待，因此不願鬆綁措施，建議自住客自求多福，準備充足本金再進場。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
2026房市展望｜買氣急凍剩2成！「桃園預售很多賣到賠錢...」一級戰區建商劍指3大核心潛力區決勝
揮別盤整與觀望交錯的2025年，台灣房市正進入「質變」的關鍵時刻，高房價壓力與政策緊箍仍在，但內需消費、科技投資與公共建設帶來資金活水，持續為市場注入推力。定泰建設總經理林夏森表示，桃園市受惠於AI產業鏈擴張、企業回流與交通建設升溫，都會核心地段房價仍具支撐力；然而面對利率高檔、稅制強化與人口結構變化，市場勢必走向分化。整體來說，2026年桃園房市不再只是漲跌之爭，更是「價值」與「信心」的再定義，持續墊高建築成本與政策壓力，將是衝擊交易價量的最大挑戰。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 12
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 小時前 ・ 42
張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡
北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 48
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 73
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 47
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 2 小時前 ・ 23
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 10 小時前 ・ 71
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 2 小時前 ・ 134
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 82
「獲25次嘉獎」張文曾正向熱情 9年後為何成魔？專家：放棄自我卻無人支持
北捷張文無差別攻擊案震驚全台！兩性親子關係專家吳娟瑜分析，張家的家庭教育功能薄弱，導致張文在外遭遇挫敗時，沒有回頭尋求家庭支持，她呼籲父母及手足應互相關心家人，提供信任、引導、支持與理解，讓孩子找到家中地位與自我價值。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 37
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」
根據《女性Seven》獨家報導，福原愛在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 240
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 55