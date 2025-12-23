台北市公告土地現值10年第3度出現下跌

台北市公告土地現值繼連續7個年度上漲後，2026年確定下跌0.31%。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕台北市公告土地現值繼連續7個年度上漲後，2026年確定下跌0.31%，這也是10年內第3度出現下跌情形，若細分土地分區，僅住宅區下跌0.58%，商業區、工業區則上漲。

且台北市地政局公布的商業地王「台北101大樓」仍上漲0.43%、反觀住宅地王「仁愛帝寶」則下跌0.6%，甚至台北市住宅公告土地現值第2至5名也全數走跌，尤其第2、3名的「仁愛麗景」、「仁愛尚華」年跌幅更達1.4%，其中歌手周杰倫家族持有豪宅中，便有兩處是名列前5。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，信用管制不止，房價下修趨勢難回，其中尤以貸款成數取低值的豪宅首當其衝，再加上「平均地權條例」限制私法人購置住宅，以及「囤房稅2.0」的影響，更是雪上加霜，所以所在公告土地現值修正方向明確，幅度也較大。相對來說，商辦、廠辦租金屢創新高，還有未來新園區要迎來國際級重量級的貴客，地價表現連動產業熱滾滾的需求，持續逆勢上揚。

住宅買氣受政策箝制

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，今年的住宅以及土地交易市場動能都明顯減弱，公告現值下降為合理反應今年市況，然而公告地價因為直接連動到土地增值稅，於評估時，公告地價的變動相較於住宅房價的變動，還是比較和緩的。

就公告地價的變動方向看來，不同的土地使用分區表現不一樣，例如以高級住宅區域為主的仁愛路四段，即出現公告地價下跌；而區域使用型態多元，涵蓋商業、辦公與住宅等區域，地價相對持穩。這也反映出，這波不動產價格波動，主要集中在住宅市場，而區域商業活動強勁，或者是持續有公部門與民間投資的地區，並未受到影響。

