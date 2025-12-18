台北市公有停車場新規！「做1事」會被拖吊 保管費超嚇人

生活中心／黃依婷報導

修法後久停容許日數上限縮短為十日，未處理即拖吊處置。（示意圖／翻攝自Pixabay）

為解決停管處轄管停車場久停車輛無法移置排除問題，臺北市議會已三讀通過「臺北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修正草案，將自115年1月1日施行，修正重點說明如下：

修法重點一｜擴大久停車輛拖吊適用停車場範圍

一、擴大久停車輛得予拖吊移置之適用停車場範圍：現行條例僅適用停管處轄管停車場收費格位，修法後將停管處轄管不收費格位及委外經營停車場均納入適用範圍。

修法重點二｜久停容許日數縮短為10日 逾期即拖吊

廣告 廣告

二、大幅縮短久停容許日數上限：修法後久停容許日數上限縮短為十日，超過容許日數之久停車輛，停管處將於車體張貼通知車主限期五日內處理，未處理者即拖吊移置。

修法重點三｜提高移置與保管費 避免市庫補貼違規車主

三、避免市庫持續補貼違規車主：鑑於現行收繳之移置拖吊不符實際執行成本，因此提高移置費及保管費促使車主儘速領回，修法後小客（貨）汽車移置費用提高為新臺幣（下同）1,500元且保管費用提高為每半日200元，拖吊後五日內未領出者保管費用再提高為每半日300元；另機車拖吊後保管費用提高為每半日50元，拖吊後五日內未領出者保管費用再提高為每半日75元，避免變相補貼違規車主，解決公有保管場停車量能不足。

停管處呼籲｜避免久占車格 違規車輛儘速領回

停管處在此呼籲車主避免車輛久占停車格行為，並提醒違規車主儘早領回遭拖吊車輛，以落實使用者付費精神，勿存僥倖心理。

更多三立新聞網報導

黃國昌提案彈劾！他揭3門檻看傻：這是卸任前的最後一次演出嗎

UNIQLO剛買完就降價1千！他怒喊「氣到中風」 內行曝補救方法

沈慶京突開臉書粉絲專頁！首篇貼文全文曝光

酒駕「鹽酥鴨老闆」被爆是民眾黨員！中評會擬開除黨籍

