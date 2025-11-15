台北市共享車位600格降到「幾乎歸零」 顏若芳批政策停滯

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市地狹人稠、寸土寸金，停車空間一位難求，2017年推出共享車位，鼓勵商辦大樓或私宅釋出私有停車格，供不特定人使用。不過，市議員顏若芳指出，過去8年來台北市共享車位，從600格降低到僅剩1格，幾乎名存實亡，政策需要檢討。台北市交通局長謝銘鴻坦言，這並非當初理想狀況，會向合作媒合車位的民間業者了解經營上的困難，並提供協助。

顏若芳表示，北市於2017年推動共享車位初期，媒合了位於南京東路四、五段的4處商辦大樓，共釋出約600格汽車格，但目前根據「北市好停車」地圖資訊來看，共享車位竟只剩位於新生北路二段68巷的1處住宅大樓，釋出格位僅1格，當初推動共享車位欲解決老舊社區停車供給，立意雖良善，但實務上政策進度嚴重停滯。

廣告 廣告

顏若芳也舉其他縣市為例，高雄於2015年起以「商辦為主、住宅為輔」的方向開始推動，迄今媒合約40處商辦或住宅；桃園今年7月起推動，也以商辦為主；台中則是於2019年開始推行，並欲於水湳都市計畫中提供容積獎勵推行。

她說，各縣市遇到的推行阻礙，不外乎住宅住戶擔憂安全隱私、配套措施缺乏導致權責歸屬不明、住宅車位產權分散整合效益低、政策推動未先以公有大樓為優先，此外民間媒合業者服務品質缺乏監管。

顏若芳建議，台北市應以「提出媒合業者定期評鑑或查核機制」、「祭出爭議管理標準作業流程」、「明確建立公、商、住的推行先後順序及誘因」、「整合共享車位資訊實踐資訊透明化」以及「搭配會勘輔導升級社區安全設施」為方向，全面檢討現行共享車位推行計劃，並提出實質誘因及政策目標。

台北市交通局長謝銘鴻說，這並非當初設定的理想狀況，住宅部分牽涉安全性的考量確實比較難，但商辦較有空間，共享車格應該是未來的市場趨勢，如能充分運用既有的停車格，就不一定要花大錢蓋新停車場，會來向媒合業者了解經營困難，給予相關協助；台北市停車管理工程處長劉瑞麟指出，目前共享車位確實多數已經退出市場，相關的建議都會納入政策規劃考量。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國威脅追捕沈伯洋 美國務院回應了

街訪片》吳怡農或王世堅選台北市長？民眾大爆真心話加碼點名「他」

內政部：解職中配村長鄧萬華依法有據 花縣府無另行解釋空間

藍白修惡財劃法「補助不得少於前一年」 周軒：將從根本搞爛台灣

