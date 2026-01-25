台北市前十大熱門景點出爐！最強不是霍諾德爬的台北101

MoneyDJ新聞 2026-01-27 12:52:23 郭妍希 發佈根據最新申報的國會交易紀錄，有「國會女股神」之稱的美國眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi、見圖)揭露，她已調整組合，更新了輝達(Nvidia Corp.)、蘋果(Apple Inc.)、Google母公司Alphabet Inc.等多檔股票的投資部位。 Seeking Alpha 26日報導，根據申報的文件，代表加州第11選區、現年85歲的眾議員裴洛西行使了50口履約價150美元的Alphabet買權，該筆買權是在2025年1月14日購入，初始價值介於250,001~500,000美元之間，而行使總額介於500,001美元~100萬美元。 裴洛西之前也購買了20口履約價150美元的Alphabet買權，預計2027年1月15日到期。她是在2025年12月30日購入。此外，她向慈善投資帳戶捐贈人建議基金(Donor-Advised fund)捐贈了7,704股Alphabet股票。 裴洛西也在2025年12月30日購入20口亞馬遜(Amazon.com)買權、履約價120美元，預計2027年1月15日到期。

