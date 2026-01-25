台北市前十大熱門景點出爐！最強不是霍諾德爬的台北101
美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），今（25）日成功攀登台北101，為台北101帶來話題，不過根據交通部觀光署統計的2025年1至11月數據，台北101僅在景點人次排名第二，而第一名景點過去近一年有2361萬人次造訪。
台北市前十大熱門景點 最強不是台北101
交通部觀光署觀光統計資料庫，2025年1至11月台北市前十大熱門景點依序為：
1.西門町商圈（2361萬4772人次）
2.台北101（1190萬0886人次）
3.松山文創園區（1049萬4432人次）
4.陽明公園（560萬5013人次）
5.華山1914文化創意產業園區（480萬7850人次）
6.國立中正紀念堂（382萬0324人次）
7.國立臺灣科學教育館（313萬7327人次）
8.臺北市立動物園（224萬8765人次）
9.國立故宮博物院（220萬0785人次）
10.士林官邸公園（178萬8942人次）。
其中西門町、台北101與松山文創園區，皆突破千萬人次大關，而第一名西門町商圈2025年才首次納入觀光署景點人潮統計，就空降成為冠軍，是第二名台北101的兩倍，可以說是台北市最強景點。
「西門地下市」開幕再添新亮點
捷運西門站五號出口旁的西門地下街過去因為長期閒置導致人潮冷清，2022年啟動「西門地下街整體再造計畫」，改建為全新地標「西門地下市」，也在今年1月20日正式開幕，導入許多日系動漫與潮流文化，成為年輕人之間的新話題，深灰色調結合霓虹光影的裝潢風格，預期將為西門町帶來新一波觀光人潮。
