台北市加強滅鼠後老鼠變多？ 楊植斗揭真相批綠營抹黑

台北市大安區日前發生今年首例漢他病毒症候群本土病例。台北市長蔣萬安2日召開應變會議，指示副市長林奕華督導跨局處防治作業，要求環保局協助、提前加強落實年節前各區清消、有效投藥滅鼠。針對「青鳥」粉專轉傳老鼠在街上出現的照片，國民黨北市議員楊植斗直言，蔣正努力滅鼠，同時震出一堆綠營的鼠輩，實在臭不可聞。

台北市長蔣萬安。（中天新聞）

日前台北市大安區一名70多歲男性1月底發病後因敗血症、多重器官衰竭不治身亡，患者住家附近捕獲的老鼠經檢驗呈陽性反應，市長蔣萬安主持應變會議後提出一連串具體滅鼠計畫及作為。

市議員楊植斗6日在臉書指出，大安區發生漢他病毒死亡案件後，清潔隊已經加強周邊巷弄以及各大市場的清消、投放老鼠藥，現在在里上也加強宣導，將老鼠趕出家門。然而，有不少青鳥粉專大規模轉傳在街上看到老鼠的照片，並吸引民眾去臉書灌爆蔣萬安，他直呼「真的太壞了」，質疑難道老鼠會因為蔣上任就從異空間轉生過來。

楊植斗解釋，老鼠不會憑空出現，平時看不到老鼠但不代表不存在，就像冰山一角。當生活的陰暗角落被扒開、被噴灑消毒藥劑時，老鼠當然會逃出，在光天化日下被民眾撞見，所以體感上當然就會有老鼠變多的錯覺。他舉例，每次大掃除和清消都會有大量蟑螂屍體出現在街道上，清潔隊消毒完之後還要清除這些屍體，維護環境整潔，非常辛苦。

楊植斗強調，漢他病毒主要是來自於老鼠的飛沫、體液、糞便傳染，在開放空間就相對不容易被傳染，如果路上遇到老鼠屍體也可以迅速通知清潔隊來處理，市府現在採取的都是基於科學的做法。

針對許多網友留言要求蔣萬安處理鼠患，楊植斗表示要向理性且真正關心鼠患的市民說明，正是因為近期大規模消毒和投藥，才會有那麼多老鼠浮出檯面，市府已經在努力，請大家支持環保局、清潔隊的行動，也請配合相關政策，在家不留剩菜給老鼠食用。

楊植斗批評，面對有些見獵心喜、倒因為果的人，一舉抹殺市府同仁們的努力，應該好好譴責。他質疑難道要學賴清德當初在台南時一樣擺爛，登革熱疫情大流行，爛到被監察院糾正，什麼事都不要做，大家看不到老鼠就眼不見為淨。

楊植斗直言，蔣萬安正在努力滅鼠，同時也震出一堆綠營的鼠輩，躲在臭水溝裡，用一些假帳號來羞辱市府，引導民眾仇視蔣萬安，實在臭不可聞，比真老鼠還髒。

台北市加強執行滅鼠計畫。（報系資料照）

