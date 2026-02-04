台北市區就能賞櫻！平菁街、陽明公園、中正紀念堂、樂活夜櫻季TOP10櫻花景點、交通資訊一次看！

台北市區的櫻花正逐漸進入最美的花期，1月底至3月陸續綻放。首推內湖樂活公園夜櫻、中正紀念堂粉紅大漁櫻、陽明山平菁街42巷、北投復興三路櫻花隧道。市中心如大安森林公園（河津櫻）、信義區象山公園、萬華青年公園亦有山櫻花綻放，交通便利且鄰近捷運，都是賞櫻的知名地點，享受櫻花帶來的浪漫氛圍。

（★小提醒：花期通常會因天候狀況而變動，敬請把握最佳觀賞期賞花）

1.平菁街櫻花巷

平菁街42巷的知名景點「平菁街櫻花巷」目前櫻花已開始綻放，粉嫩花苞點綴枝頭，預告浪漫櫻花季即將登場。

◆地點：平菁街42巷

◆交通資訊：捷運劍潭站或士林站搭乘303公車至「倫仔尾站」下車；或搭乘小19公車至「福德祠站」，步行約3分鐘可抵達鵝尾山水梯田，再依指標前往平菁街櫻花巷。

平菁街櫻花（圖片來源：Getty Creative）

2.陽明公園

陽明山2月的昭和櫻和3月的吉野櫻及杜鵑花都相當有看頭，陽明山區擁有豐富的生態環境與美麗的山林景致，賞花之餘也能感受到大自然的清新與寧靜。

◆交通資訊：

捷運劍潭站1號出口搭乘紅5公車至陽明山總站

捷運士林站1號出口搭乘260公車至陽明山總站

捷運北投站搭乘小9公車(至竹子湖、小油坑) 或230公車(至陽明山總站)

捷運石牌站搭乘小8公車(至竹子湖、冷水坑)

陽明公園櫻花（圖片來源：Getty Creative）

3.中正紀念堂

中正紀念堂粉紅大漁櫻、修善寺寒櫻、河津櫻盛開時，能拍到櫻花與宮殿式建築同框的美景。

◆地點：中正紀念堂

◆交通資訊：捷運中正紀念堂站4號出口步行即可到達

中正紀念堂櫻花（圖片來源：Getty Creative）

4.樂活夜櫻季

「2026樂活夜櫻季」將於內湖樂活公園再次登場，今年展期自1/30～2/22，一起共度初春限定的夜櫻之美。寒櫻和八重櫻依序綻放，深淺粉紅的花朵宛如上帝潑灑的浪漫顏料，讓大地充滿愛的氣息。漫步於步道，內溝溪的潺潺流水伴隨左右，白天欣賞櫻花的清新風貌，夜晚在燈光的襯托下更顯浪漫與夢幻。

◆展期時間：2026/1/30～2/22

◆地點：內湖樂活公園（台北市內湖區康樂街61巷）

◆交通資訊：捷運東湖站3號出口沿東湖路步行，左轉康樂街即達

樂活公園夜櫻美景（圖片來源：Getty Creative）

5.大安森林公園

位於建國南路側公園3號出入口及涼亭旁的大漁櫻，預計於2月中旬至3月上旬迎來最佳賞花期。粉嫩花朵在藍天與綠樹映襯下輕輕搖曳，宛如一幅春日畫作，為走春增添夢幻亮點，並與親友合影留下開心紀錄。

◆交通資訊：

淡水信義線至大安森林公園捷運站2、3、4、5號出口

搭公車18、207、211、235、237、278、278區、284、295、295副、52、568、662、663、680、688、72、949、和平幹線、復興幹線至大安森林公園站；0東、1503、20、22、226、38、88、88區、信義幹線、臺北觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站

6.象山公園

象山公園與周邊步道是走春踏青的熱門地點，周邊櫻花植栽目前共計105株，春節到象山公園走春、吸收芬多精，在城市近山處迎春納福、共享花開好年景。

◆交通資訊：捷運象山站步行250公尺

7.萬華青年公園

青年公園園內有超過100株山櫻花，環湖櫻花步道盛開時非常壯觀。

◆交通資訊：搭公車12、20、205、212、223、630、中山幹線、棕22、藍29至青年公園

8.嗄嘮別公園

園內植栽60株櫻花，除了是櫻花主題公園，在2月中下旬至3月中旬左右最有看頭，也可以在此遠眺八里觀音山、淡水河至市區大稻埕一帶不同的風景。

◆交通資訊：捷運復興崗站搭公車216副、223、302、308、550、632、1264、1505，往中央北路三段40巷步行約15分鐘

9.櫻花崗公園

櫻花崗公園內有潺潺磺溪流過，溪水途中一段地形落差，而形成小瀑布般的獨特景致，尤其春天櫻花盛開時節，是個下午悠閒散步的好環境。

◆交通資訊：捷運石牌站搭乘重慶幹線、508至福德廟

10.天母公園

天母公園每到花季，粉嫩的花朵吸引許多人爭相打卡合影，最適合闔家攜手同遊，體驗大自然的美好，為天母公園更增添許多幸福氛圍。

◆交通資訊：捷運石牌站轉乘大都會客運-重慶幹線至天母新村

資料整理：Vinge

