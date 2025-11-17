台北市吳怡農挑戰蔣萬安？ 沈政男建議：先選市議員再說
民進黨挑戰台北市長蔣萬安的人選未定，「壯闊台灣」聯盟創辦人吳怡農表態參選。對此，精神科醫師沈政男分析吳怡農與蔣萬安的差異，同時建議吳怡農應該先選市議員，在議會表現市政專業後再選市長。
沈政男今（17）日在臉書貼文寫道，吳怡農是吳乃德的兒子，吳乃德是政治學博士，在1987年以後的台大學運圈是重要導師與啟蒙者，當時大家都會參加其帶領的讀書會，新任國民黨主席鄭麗文也是其中一員。吳怡農講話的風格跟其父類似，都是溫文儒雅，不疾不徐，這樣的風格當學者很適合，然而要選舉就嫌口味清淡了一些。
沈政男表示，蔣萬安也是外型好、溫和理性的類型，但講話該要有抑揚頓挫、表情升降的時候，還是能夠做出來。吳怡農要兇一點、野一點，才能彰顯出個性，而不只是帥帥呆呆的偶像。吳怡農會講台語，應該要多講，講台語就不會那麼文謅謅、字正腔圓，然後多練習以後，再回來講國語，就會多了一種草根的氣口。
沈政男指出，不是要吳怡農用台語跑場，而是把跟選民的隔閡去掉。當政治人物可以展現原來的個性特質，但往往不足，這時候就要有調整與學習的空間，這就是政治人物的專業所在之一。講話與身段要有動態，動態是音響的概念，也就是大小聲、強弱與快慢都要拉出兩個極端，然後看場合選擇最適合的位置，而不是永遠只有中音、行板，清純好聽而已。
沈政男強調，台北市的選票結構是藍大於綠，從1994年民選市長以來都沒有改變，大約是六比四，但這不代表綠營沒有機會，因為中間選民比例不低。綠營的問題在於，30年來並沒有形成一個在台北市栽培市長候選人的SOP，就只是選舉到了，看誰適合，就上了。
沈政男表示，當然藍營在南雄（台南、高雄）也是如此，但台北市的板塊沒有那麼懸殊，人選若夠強就有機會。阿扁雖是靠三腳督選上台北市長，但即使是一對一，也是很有機會。
沈政男建議，吳怡農可以去看陳水扁怎麼說話與演講，剛好跟他是一個對比。陳水扁的口語風格不是天生！而是在一場場造勢場合裡琢磨出自己的風格。現在的政治人物都是用螢幕講給選民聽，不需要那麼高超的演講術，但至少要吸引人家聽下去，否則一個按鍵就會關機，不像造勢場合來就來了，多少聽一下。
沈政男表示，陳水扁若太遙遠，王世堅就是一個最好的典範！吳怡農應該每天看王世堅的受訪、質詢與演講影片，感染那股既草根又霸氣的氣勢，這是吳怡農最欠缺的風格元素。王世堅說話，好像即席，其實都是精心設計！事先就要想好該有的哏，鏡頭一來，舞台一上，才能開口就吸睛，讓人家想聽。
沈政男認為，政治人物要吸引人家聽，幽默風趣是百搭的元素，溫和或霸氣的人都可以受惠，問題是必須多加練習，才能收到「笑」果。馬英九也是外型好、溫和理性，但他總會來點冷笑話，好不好笑不管，意思到了。有趣、好玩，想看想聽，大家才會進一步了解你要表達什麼富國強兵的遠大政見！
沈政男表示，吳怡農有一個「壯闊台灣」的組織，問題是現在要選台北市呢！是不是應該改成「壯闊台北」？吳怡農的專長是國防，但市政就沒有這一條。應該趕快建立在台北市政上的專業形象，找適合的議題發聲。
沈政男指出，很殘酷地，吳怡農以為自己有立委與台北市長的格局，偏偏總是時不我與，而2026年看起來也沒有機會選上台北市長。「為什麼吳怡農都要挑戰蔣萬安？他跟你就是不同層級！這沒辦法，雖然個人條件你以為你不輸他，但現實就是他領先了你」。
沈政男建議，吳怡農可以放眼2030年的台北市長，因為蔣萬安之後，藍營也面臨了欠缺大咖的狀況，機會就來了。吳怡農應該先在台北市找到舞台，比如不妨先選市議員，在議會表現市政專業，4年後再選台北市長。
沈政男認為，2030年可以選台北市長的綠營人選有好幾位，但吳怡農有相對優勢：沒那麼風格極端，可以吸引中間選民。吳怡農是綠營的蔣萬安，可惜綠營不懂得栽培政治人才，就只是靠直覺來選舉，吳怡農必須自己找到適合的路線。選立委的意思是想要進軍中央，其實吳怡農還年輕，先在台北市基層經營，當上市議員以後可選市長、也能選立委，是比較踏實的方案。
沈政男表示，更殘酷的是，如果吳怡農連台北市議員都選不上，那就證明不適合這個行業，該考慮轉換跑道了。
沈政男最後指出，2026年的台北市長是蔣萬安的囊中物，綠營不必浪費時間在這一局，反而要想想，2030年誰來選台北市長？如果2028年賴清德連任成功或失敗，蔣萬安會不會選2032年？如果有一天蔣萬安當上總統，對恨蔣的綠營來說，將是難以承受的政治諷刺劇。
