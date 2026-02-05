台北市哪裡有價格親民的電梯大樓？永慶房屋：先從這兩條路找起

中山區林森北路近一年電梯大樓交易量高達96件，平均總價為1412萬元。（永慶房產集團提供）





即使是寸土寸金的台北市，依舊有機會找到房價相對親民的電梯大樓。永慶房屋整理台北市近一年電梯大樓平均總價最低的十大路段，數據顯示，北投區溫泉路以平均總價1,017萬元居冠，中山區林森北路與萬華區康定路則分居二、三名，前三名路段電梯大樓平均總價皆在兩千萬元以內。

北投溫泉路約千萬就能入主電梯大樓

位於台北市蛋白區段的北投區，房價相對親民，台北市電梯大樓價格最實惠的路段便位於北投區的溫泉路。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，溫泉路鄰近捷運新北投站，休閒生活機能成熟，但位於地勢較偏的山腰地帶，加上多以小坪數與屋齡較高的物件為主，因此總價相對親民。

不過，陳金萍提醒，北投溫泉路由於毗鄰山腰、道路狹小，交通、生活機能受限，且區內多為溫泉旅宿型建物，消費者購屋時需評估是否符合自身需求。

台北市近一年電梯大樓平均總價最低的十大路段，位於北投區的溫泉路以平均1,017萬元居冠。(永慶房產集團提供)

蛋黃區也有實惠好宅 林森路交易量大機會多

中山區共有三條路段上榜，其中林森北路以平均總價1,412萬元位居第二，也是榜上交易最熱絡的路段。陳金萍分析，中山區交通便捷、生活機能佳，且以20坪以下的中古電梯大樓為交易主力，相較其他蛋黃區入場門檻較低，深受首購、小資和通勤族群青睞，儘管近一年政策縮緊影響買氣，仍有穩定自住需求支撐。

萬華區康定路以平均總價1,844萬元位居第三，且平均屋齡僅17.1年，成為榜上屋齡最年輕的路段。陳金萍解釋，由於萬華區長期以老舊公寓為主，在新電梯大樓供給有限的情況下，少數屋齡較新、純住宅規劃且管理完善的電梯大樓，成為自住買方主要選擇，帶動成交量集中於特定社區，使得平均屋齡較低。

內湖區文德路電梯大樓平均坪數近40坪

若以居住面積進行觀察，第九名的內湖區文德路平均坪數達38.3坪，為榜上擁有最大坪數的路段。陳金萍表示，文德路鄰近內湖科技園區與商辦聚落，區域生活機能完整、交通便利，使科技業家庭的自住需求強勁，帶動大坪數電梯住宅成交。另一方面，內湖區距離台北市中心較遠，房價也相對市中心來得親民，因而上榜。

陳金萍指出，電梯大樓具備上下樓方便，通常擁有管理員，可協助代收包裹和郵件等優勢。但電梯大樓通常公設比較高、管理費用也較公寓多，消費者在購屋前仍需綜合考量自身需求與預算，才能選到理想好宅。

近一年台北市電梯大樓平均總價最低前十名路段。(永慶房產集團提供)

