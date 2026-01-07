台北市國中小營養午餐全免費 議員何孟樺問蔣萬安：錢呢？政策買票？

記者李鴻典／台北報導

台北市長蔣萬安6日裁示今年將實施國中小營養午餐全面免費，議員質疑過程草率。北市教育局長湯志民在議會委員會答詢說，此政策初估需約20億餘元，將採追加減方式編列預算。民進黨台北市議員何孟樺直言，口號治市之餘，請蔣市長好好回答一個問題：錢呢？

台北市長蔣萬安6日裁示今年將實施國中小營養午餐全面免費。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

何孟樺指出，蔣萬安市長昨天在市政會議宣布四項教育政策：國中小營養午餐全面免費、導師減課一節並提高導師費、充實增加學校專責行政人力、增加教師心理諮商服務。這四點，每一點都是議會長期呼籲，而市長始終不肯應允的。市政服務的提昇、教學環境的改善，是每個人都期盼的，但蔣市長在選前一年才宣佈上路，難免讓人有三年一事無成、一朝政策買票之感。就算蔣市長真是政策買票，那也應該要回答市民朋友一個問題，那就是：錢呢？

市政會議，本來應該是議決市府重要政策的場域。正常情況下，每一個到了市政會議的政策，都應該早已經經過多次會前會，有法規調適、經費匡列與實施時程。但可是三年來，我們從蔣市長口中聽到的市政會議宣示，往往看不到經費，也不曉得期程。市長的口號滿街跑，市府的職員卻被嚇到跑。

何孟樺舉例，就拿十月底才宣佈的「校校有公托」來說吧！蔣市長宣佈的時候，這個政策根本八字還沒有一撇，沒有場地、沒有經費，沒有預算。本來應該作為政策上路前最後把關的市政會議竟搖身一變，成了市長寶寶的許願池。

消息一出，社會局與教育局人仰馬翻，連滾帶爬，夯不啷噹花了兩個月，才勉強擠出在12區各一所學校增設公托的規劃。至於明年、後年的規劃？什麼時候會達到197校，校校有公托的目標？社會局不敢保證，只能說，再視情況「滾動修正」。

這次的營養午餐免費與「教育革新三箭」，也是這樣。蔣市長所說的每一個項目，都需要經費的支出。但這些支出，沒有一項編列到115年度的預算裡面。直到現在，我們只知道國中小營養午餐全面免費要20億元。教育局湯局長說要從新增的統籌分配款裡爭取。

何孟樺透露，實際上，12月中市府提供的新增統籌分配稅款規劃，早已經規劃給教育局的20億要用在老舊校舍改建。教育局又從何可以生出20億支應營養午餐免費政策呢？難道，拿著孩童的安全來換嗎？就算如此，其他三支箭的經費又在哪裡呢？

一個任職三年的市長，本應是成熟穩重，按部就班。但蔣萬安市長做了三年，卻仍舊是慌慌張張，匆匆忙忙。連經費來源都還沒有確定，就對外宣示重大政策。這就像是沒有麵粉卻要畫大餅兜售；沒有鮮奶油卻要賣生日蛋糕。

當市府宣佈時，說得像是自己要上一桌全牛，但實際上在議員媒體們各種追蹤、詢問後之後，得到的卻是一包充滿空氣的牛排口味洋芋片。中乾外強，虛有其表，這是誇口要帶領台北市走向世界，走向AI時代的市長，該有的樣子嗎？

從八月底統籌分配稅款核定開始，民進黨團就一再要求市長必須提出規劃。因為在通膨時代下，把錢存在市庫裡面是沒有用的。盡快地把錢投入市政、投入建設，才是對人民稅金最好的用途。但蔣市長始終無法回答「錢呢？」這麼一個簡單的問題。讓發言團隊炮製數字，胡言亂語。

現在，新提出的政策，更與不到一個月前的規劃互相衝突，這樣的領導力，真的適合繼續待在市長的位置上嗎？何孟樺說，蔣市長在用口號博取聲望之前，怎可不好好交待所有市政最基本的問題：「錢呢？」

