台北市國中小「營養午餐全面免費」！ 蔣萬安宣布今年推行：減輕育兒負擔

為減輕家庭育兒負擔，台北市今年起正式推動公私立國小、國中營養午餐全面免費。台北市長蔣萬安6日在市政會議中宣布，市府將由公部門統一負擔餐費，並同步加強食材溯源與品質控管，希望讓每一位孩子在學校都能吃得均衡、安心，也不因家庭經濟狀況而有所差別。

蔣萬安指出，近年物價波動，家長在育兒上的支出壓力明顯增加，營養午餐全面免費後，以每餐約60到70元估算，可直接替家長省下每年上萬元開銷。他強調，營養午餐不只是一頓飯，更牽涉孩子的健康與成長，「不希望任何一個孩子，在餐桌上感受到差異。」

廣告 廣告

市府也說明，免費並不代表降低品質，反而能透過市府統一規畫，改善過去因餐費限制而影響食材選擇的情況，進一步落實營養均衡，並結合營養教育與食農教育，讓孩子從小建立正確飲食觀念。

在午餐政策之外，蔣萬安也回顧北市近年推動的兒童營養措施。他提到，去年中央喊停「班班有鮮奶」後，北市自行推動「生生喝鮮奶」，今年再升級為3.0版本，涵蓋國中生，並向下延伸照顧到2歲幼兒，讓2到15歲的孩子在成長關鍵期，都能獲得穩定的營養補給。

除學生相關政策外，市政會議中也一併宣布教育與長者照顧配套，包括導師減課、補強校內行政人力、增加教師心理諮商資源，以及敬老卡功能升級，將老人健康檢查納入點數扣抵範圍等。不過蔣萬安強調，面對少子化與育兒壓力，營養午餐全面免費是市府今年最重要的具體作為之一。

蔣萬安表示，這些政策都需要龐大的預算與跨局處合作，但市府選擇優先回應家長最直接的焦慮，從孩子每天一定會吃到的營養午餐著手，讓家長在育兒路上少一份負擔，也讓孩子能在更穩定的環境中成長。

延伸閱讀

家長當心！腸病毒大流行「已有15新生兒重症」 桃園92班停課、9人病逝

史上最長寒假開始了！8所大學「12/20起連放65天」 聖誕、跨年一路玩到2月底