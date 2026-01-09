台北市地下大動脈 歷經15年整修完成

螺旋內襯工法，協助安裝支撐架。（圖：北市水利處提供）

台北市水利發展寫下嶄新里程碑！北市工務局水利處九日表示，歷時十五年的雨水下水道延壽計畫，已於日前完工，代表著全市七十八個集水區全數完成，累積修復超過二萬七千多處幹線結構缺失，已強化雨水下水道系統將更能守護市民安全。

為完善下水道（老舊箱、管涵）排洪功能，並且強化城市基礎建設，北市水利處自民國九十七年逐年辦理「雨水下水道結構安全檢測及設計」，這項延壽計畫以十五年為週期循序且持續推動，分期分區進行縱走雨水下水道，進行調查結構缺失樣態、結構檢測鑽心及缺失設計，設計成果按照預算編列情形發包施工，以維持排水系統正常運作降低市區積水風險。

北市水利處下工科指出，這項長期計畫歷時多年，剩餘關渡及興隆集水區已在一一四年十二月完成施工，這兩個集水區的圓滿達標，象徵著最後防線告捷，也標誌著台北市排水幹線結構修補重大里程碑。關渡集水區結構修補工程自一一三年九月上旬開工，已於一一四年十月底完工。興隆集水區結構修補工程自一一三年八月下旬開工，已於一一四年十二月中旬完工。

北市水利處下工科進一步指出，雨水下水道作為都市排水的「地下大動脈」，是城市不可或缺的基礎建設。台北市至今已建置七百一十六公里雨水下水道系統，相較全台各地位居第一。水利處強調，雨水下水道肩負著都市排水重任，就像人體的血管一樣重要，必須確保其流動暢順無阻，因為任何一處的堵塞損壞都會嚴重影響全市的防洪安全。全市七十八個集水區結構修補工作已全數完成，累積修復了超過二萬七千多處幹線結構缺失，確保城市防洪基礎建設發揮應有功能。

另外，在推動延壽計畫的過程中，水利處積極導入創新工法，以克服都市中複雜的施工環境。特別是在面對交通流量大、管線障礙多或鄰近建築物等限制時，特別引進了免開挖的管線整建技術。例如，針對內湖區內湖路一段九十一巷以及南港研究院路二段老舊箱涵的整修，採用了螺旋內襯工法。

這種工法可避免傳統明挖重建對交通造成的嚴重衝擊，並減少噪音和空污。這種新型工法不僅能滿足結構性能和水理性能的需求，還能有效將老舊下水道的使用壽命延長三十至五十年，成效顯著；水利處並於一一五年將持續於北投區東華街推動該工法，讓相關技術能持續精進，適用於各種環境條件。