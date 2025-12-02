台北市場爆「107件蔬果農藥超標」！台灣人最愛3種菜 1萬多公斤全銷毀

台北市市場處今（114）年10月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留結果出爐，共計抽驗1,150件蔬果產品，其中1,043件合格，另有107件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、芥藍菜及菜豆，不符規定之貨品均已完成攔截及報廢，銷毀重量高達11,158公斤。

批發市場每日對進場拍賣果菜進行農藥殘留抽驗

台北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為確保市售蔬果安全，台北農產公司每日對於進場拍賣之果菜進行農藥殘留之抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。

廣告 廣告

看更多：細菌暴增30倍！保溫瓶裡別裝1種水 譚敦慈揭密「煮水致命錯誤」

凡抽驗不合格即禁止交易並報廢銷毀

進場果菜凡經抽驗不合格，台北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

看更多：又見法國乾酪大腸桿菌數超標 食藥署要求提高抽驗比例

年檢驗量達13000件 抽驗結果回饋相關單位

市場處每年補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計檢驗量能可達13,000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。另為有效運用檢驗量能，台北農產公司針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善。

台北農產公司也會將檢驗結果副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。市場處科長蔡萬春表示，市場處將持續監督台北農產公司落實蔬果農藥殘留抽驗工作，把關批發市場蔬果安全，以維護消費者健康。

看更多：冰箱有蟲！清潔完還是有蟲跑出來？滅蟲專家教1招有效除蟲

◎ 圖片來源／台北市市場處提供

◎ 資料來源／台北市市場處

更多健康2.0報導

問題鯛魚流全台！賣出1.3萬片 僅4縣市沒進貨 汙染源待查

一換季就感冒？養生茶飲別喝錯！中醫：看「這部位」顏色來判斷該喝哪一種

超商地瓜連皮吃營養增3成！1狀況「不敢再吃了」專家說3種人不宜吃



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章