台北市多處遭直擊「超肥老鼠逛大街」 環保局3招防鼠患拚首都市容

台北街頭多處出現老鼠逛大街，鼠患猖獗讓民眾看了膽戰心驚。（取自林柏勛臉書）





台北市近日發生國內首例漢他病毒症候群本土確定病例，1名70多歲男性從發病到離世僅8天，疾管署證實此案為25年來首例漢他死亡案例，而台北市街頭多處更被民眾捕捉到老鼠在路上逛大街的畫面，掀起國內對於鼠患管控的關注。台北市環保局今（5日）在全市12行政區進行環境大掃除，呼籲民眾封閉居家周邊鼠洞及縫隙，並妥善處理食材、廚餘及寵物飼料等，以有效防治鼠患。

在 Threads 查看

首都市容怎了？ 北市近日鼠患猖獗

廣告 廣告

台北市議員陳宥丞日前揭露台北市動物之家鼠患猖獗，甚至有志工、民眾投訴被咬，也有民眾在台北街頭拍下，老鼠出現在人行道上逛大街的畫面。為應對鼠患肆虐，台北市環保局今在全市12行政區進行環境大掃除，並跨局處共同推動環境整頓工作。其中，市場處加強市場及夜市攤商環境管理，公園處則針對公園周邊及行道樹樹穴加強巡檢清理，並封閉可能的鼠洞、夯實泥土。

北市環保局呼籲 落實「三不原則」

北市環保局提醒民眾，封閉居家周邊鼠洞及縫隙，妥善處理食材、廚餘及寵物飼料，後巷避免堆積廢棄物、紙箱等雜物，唯有落實「不讓鼠吃」、「不讓鼠來」、「不讓鼠住」的防鼠三不原則，才能有效防治鼠患。

漢他病毒是什麼？ 傳染途徑以「呼吸道」為主

疾管署說明，目前尚無疫苗可預防漢他病毒，病毒主要藏在老鼠的唾液、尿液及糞便中，傳染途徑為經由呼吸道，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物或被帶病毒的齧齒動物咬到，即會受到感染。因應農曆春節將至，民眾大掃除時務必戴上口罩，以防止吸入帶有病原的空氣微粒。若發現老鼠屎、尿，切勿直接掃掉，應先使用稀釋的漂白水噴灑消毒並靜置，待消毒作用完成後再清理，以確保安全。

環境部也提醒，若民眾捕獲老鼠或發現鼠屍，應戴上口罩與手套，將鼠屍以雙層垃圾袋密封後，交付垃圾車清運；而過程中使用的抹布、拖把、掃帚或刷子等曾接觸過老鼠排泄物的器具，務必徹底消毒後再收納，避免造成病毒交叉傳播。（責任編輯：卓琦）

更多上報報導

25年來首起漢他病毒奪命 北捷急消毒「這2站」強化防疫

北市爆25年來漢他病毒致死首例 議員曝光動物之家「鼠患肆虐」畫面

國內爆發首例漢他病毒 台北7旬翁感染後8天不治身亡